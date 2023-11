Tiefpunkt: Wiesberger 501. der Weltrangliste

Bernd Wiesberger stürzt in der Weltrangliste als 501. auf einen neuen Tiefpunkt der Karriere. Sportlich sein schlechtestes Jahr.

Im Sommer hatte Bernd Wiesberger noch auf eine rasche Einigung zwischen DP World / PGA Tour mit LIV-Eigner PIF gehofft um bald wieder reguläre Turniere spielen und Punkte für die Weltrangliste sammeln zu können. Da sich dieses Szenario zumindest auf unbestimmte Zeit verschob, setzte sich der Absturz im World Ranking munter fort um mit dem Update vom 12. November 2023 und Position 501 einen neuen Tiefpunkt zu erreichen.

Absturz ins golferische Niemandsland

Wiesberger hatte sein Golf-Jahr 2022 als 123. abgeschlossen, auch kein Ruhmesblatt mehr für Österreichs ersten Ryder Cupper und 8-fachen Turniersieger auf der DP World Tour. Aber in den kommenden 45 Wochen weitere 378 Positionen einzubüßen und damit seine nächsten Ziele, Olympia Paris oder vielleicht wieder mal eine Majorteilnahme, vorerst komplett aus den Augen zu verlieren, hätte er sich wohl auch nicht gedacht.

Damit ist der Oberwarter auch nur noch die Nummer 4 in Österreich und hat in der Weltrangliste No-Names wie Robin Sciot-Siegrist (Fra) oder den bei LIV ausgemusterten Australier Wade Ormsby als Ranking-Nachbarn.

So tief unten im World Ranking war der 38-jährige nicht einmal nach seiner Handgelenksverletzung und langen Zwangspause zu finden, sondern zuletzt im Jahr 2009 vor seinem Durchbruch auf der DP World Tour.

Entscheidung mit sportlichen Konsequenzen

Als Bernd Wiesberger seine „Business Entscheidung“ mit der Unterschrift bei der Saudi-Liga LIV traf, baute er fest darauf, weiterhin auch auf den etablierten Tours willkommen zu sein. Nach dem Verlust des Rechtstreits von LIV-Spielern mit der DP World Tour setzte es statt dessen Strafen in Millionenhöhe für die Teilnahme an LIV-Events sowie Sperren für Europas Tour, auf der Wiesberger zuletzt im Jänner 2023 aufteete.

In einer Kettenreaktion ging es weiter bergab: so verfehlte der Oberwarter auch die Zahl an Mindestturnieren auf der DP World Tour und flog aus dem Race to Dubai und kann bis auf weiteres dort auch keine Turniere mehr spielen.

LIV weiter ohne Punkte in Weltrangliste

Die von LIV eingefädelte Notfallmaßnahme, gemeinsame Events mit der Asian Tour im Rahmen einer International Series zu organisieren, brachte Wiesberger matte 3,5 Punkte im heurigen Jahr ein, die nicht einmal den Absturz im World Ranking merklich abfedern konnten.

Zudem spießen sich die Verhandlungen zwischen den etablierten Tours und PIF über einen Friedensschluss weiter und zementieren den sportlich unerfreulichen Status Quo für Wiesberger vorerst weiter ein. Außerdem hatte das World Ranking der mit regulären Turnieren nicht vergleichbaren LIV-Serie (54 Loch ohne Cut, Teamwertung, gecastete Spieler) das Ausspielen von Weltranglistenpunkten abgelehnt.