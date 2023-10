Top 10 Golfer aller Zeiten ohne McIlroy, Rahm?

Die Rankings der Top 10 Golfer aller Zeiten ignorieren aktuelle Golfstars wie Rory McIlroy, Jon Rahm oder Scottie Scheffler. Zu Unrecht? Zählen Sie nicht zu den Größten aller Zeiten?

Das Who is Who des Golfsports ist eigentlich seit der Ära Tiger Woods komplett unverändert. Gemessen an den Siegen bei Majors, PGA Tour, der Dominanz in ihrer Glanzzeit kommen die meisten Rankings zu ziemlich ähnlichen Ergebnisse, so wie auch jenes von Golf-Live:

Die Top 10 Golfer aller Zeiten

1 – Jack Nicklaus – Der „Golden Bear“ gilt als der erfolgreichste Golfer aller Zeiten mit unglaublichen 115 Turniersiegen, darunter 73 auf der PGA Tour. Er gewann sechs Mal das Masters, vier Mal die US Open und fünf Mal die PGA Championship. Nicklaus schloss vier Mal den Karriere-Grand-Slam ab.

2 – Tiger Woods – Der Superstar der Neuzeit hat 82 PGA-Titel gewonnen. Er hält den Rekord für die meisten Wochen als Nummer eins der Welt und hat 15 Major-Titel gewonnen, darunter fünf Masters.

3 – Ben Hogan – Der Amerikaner gewann neun Majors und 64 Turniere insgesamt. Er ist einer der wenigen Golfer, die den Karriere-Grand-Slam abgeschlossen haben.

4 – Bobby Jones – Der Amerikaner gewann 13 Majors und war der erste Golfer, der den Grand Slam in einem Jahr gewann.



5 – Arnold Palmer – „The King“ gewann sieben Majors und 62 Turniere insgesamt. Er war einer der ersten Golfstars im Fernsehen und half dabei, das Spiel populär zu machen.

Die Plätze 6 bis 10 nehmen Gary Player (RSA / 9 Majors und 24 PGA-Siege, einer von nur fünf Spielern, die alle vier Majors mindestens einmal gewonnen haben), Sam Snead (USA / 7 Majors / 82 PGA-Siege), Tom Watson (USA / 8 Majors, 39 PGA-Siege), Walter Hagen (USA / 11 Majors und 45 Siege), Gene Sarazen (USA / 7 Majors und 39 Siege insgesamt). Selbst einen Bernhard Langer sucht man vergeblich, daran sieht man wie hoch die Latte liegt.

McIlroy, Rahm, Scheffler nicht bei den Allerbesten?

Die Dominatoren der Neuzeit, Rory McIlroy, Jon Rahm und Scottie Scheffler sind im wesentlichen noch zu jung und haben noch viele Jahre Zeit um weitere Majors und Erstligaturniere zu gewinnen und sich ihren Platz unter die Top 10 der Golfstars aller Zeiten zu sichern. 4 Majortitel und 24 PGA Tour-Titel für den 34-jährigen Nordiren, 2 Majors und 11 Siege für den 28-jährigen Spanier und nur ein Major sowie 6 Titel des 27-jährigen Scottie Scheffler.

Am beeindruckendsten ist noch die Dominanz von Rory McIlroy in den letzten Jahren als er 106 Wochen lang die Weltrangliste anführte. Jon Rahm war immerhin 44 Wochen die Nummer 1 und Scottie Scheffler 26 Wochen lang – im Vergleich zu den 683 Wochen, die Tiger Woods zwischen 1997 und 2014 der Platzhirsch war, ziemlich bescheiden.

Aber auch die Weltrangliste ist nur bedingt aussagekräftig, da sie erste 1986 eingeführt wurde, lange nach der Glanzzeit der meisten aus den Top 10 für die Ewigkeit.

Statistische Daten relativieren ebenfalls

Selbst wenn man die weltweit kompetenteste Datensammlung von Data Golf und ihr All Time Ranking hernimmt, stechen McIlroy, Rahm und Scheffler nicht wirklich heraus. Hier werden moderne Shot Data-Werte wie „Strokes Gained per Round“ gegenüber dem Rest des Feldes analysiert, was immerhin Stars von vor 20, 30 Jahren wie Vijay Singh, David Duval einschließt.

Aber auch hier bleiben die Dominatoren der Jahre 2022 und 2023 meilenweit hinter einem Tiger Woods zurück und tummeln sich eher mit der Elite der letzten 25 Jahre als mit den Stars der Ewigkeit. Dieses Kapitel sollte jedoch nicht voreilig geschlossen werden: McIlroy, Rahm und Scheffler haben gerade erst begonnen – die Zeit wird zeigen, wozu sie noch fähig sind.