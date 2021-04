Der wichtigste Bewegungsablauf beim Golf: Bringen Sie den Schläger in den Slot

Wenn man sich die Golf-Profis bei den großen Turnieren anschaut, sehen die Schwünge bei jedem Golfer anders aus. Aber alle erfolgreichen Spieler haben eines gemeinsam: Sie haben die Fähigkeit, den Schläger in den Slot des Abschwungs zu bringen.

Vermutlich fragen Sie jetzt, was zum Teufel ist der Slot? Der Begriff stammt natürlich aus dem Englischen. Eingedeutscht wird er meist für einen Steckplatz am Personal Computer verwendet. Aber auch der Spielautomat, wie er unter anderem in den Spielhallen ohne deutsche Lizenz angeboten wird, kann als Slot bezeichnet werden. Im Golfsport ist der Slot die Position auf halber Höhe im Abschwung, in der sich der Schläger dem Ball von innen her nähert, wobei der rechte Ellbogen ziemlich nahe an der rechten Hüfte liegt. Voraussetzung dafür ist die richtige Position von Schläger und Händen im Schwunghöchstpunkt.

Ob hohe oder niedrige Schwünge, der Schläger muss in den Slot

Die meisten Amateure sind oft nicht in der Lage, den Schläger in den Slot zu bekommen, weil sie ihre Schultern zu früh von der Spitze ihres Schwungs drehen. Dies wirft den Schläger natürlich außerhalb der Ziellinie und führt normalerweise zu einem Slice, einem Pull oder sogar einem Top.

Der U.S. Open Sieger von 2003, Jim Furyk, hat zum Beispiel einen sehr hohen Schwung . Trotzdem kann er beim Abschlag seine Arme in den Slot fallen lassen, bevor er mit seinem Körper aus dem Weg geht. Sie sollten sich ihn nicht unbedingt zum Vorbild nehmen, weil sein Schwung schon ziemlich eigenwillig ist wie das folgende Video beweist:



Golfprofis mit niedrigen Schwüngen müssen nicht so hart arbeiten, um ihren Schläger in den Slot zu bringen. Zugegeben, es ist eine schwierige Sache, weil der Slot nur ein schmaler Grat auf dem Weg zum idealen Abschlag ist.

Der häufigste Fehler beim Abschlag

Golf-Trainer auf der ganzen Welt wissen, wie schwierig es für Anfänger und auch Fortgeschrittene ist, den Schläger in den Slot zu bringen. Der häufigste Fehler, der beim Schwung gemacht wird, ist, dass man sich auf dem Rückschwung nie wirklich hinter den Ball dreht. Wenn das Gewicht auf der linken Seite am oberen Ende Ihres Schwungs hängt, beginnen Sie Ihren Abschwung wahrscheinlich mit einem zu frühen Abrollen der Schultern und des Rumpfes von der Oberseite des Schwungs.

Nichts könnte für einen Amateur destruktiver sein. Der daraus resultierende Außen-Innen-Schwung macht Golf in der Tat zu einem schwierigen Spiel.

Tipps und Übungen, um in den Slot zu kommen

Wenn Sie sich also fragen, wie Sie sicherstellen können, dass Sie jedes Mal in den Slot kommen, können die folgenden Tipps hilfreich dafür sein:

♦ Stellen Sie sicher, dass Sie eine große Schulter auf dem Rückschwung machen. Holen Sie sich 75 bis 80 Prozent Ihres Gewichts auf die Innenseite des rechten Beins oben auf Ihrem Schwung. Versuchen Sie, Ihre linke Schulter über Ihr rechtes Knie zu drehen, damit Sie dies spüren.

♦ Versuchen Sie in Ihrem Abschwung, den Rücken so lange wie möglich zum Ziel zu halten. Während Sie dies tun, möchten Sie das Gefühl haben, dass Ihre Arme senkrecht von der Spitze Ihres Schwungs herunterfallen. Sie sollten sich jetzt im Slot befinden, wenn Sie dies wie erwähnt ausführen. An diesem Punkt Ihres Schwungs sollten Sie einfach mit Ihren Hüften aus dem Weg gehen.

♦ Die beste Übung, um das richtige Gefühl der korrekten Position zu bekommen, ist, im Moment des höchsten Punktes beim Aufschwung den Schläger einfach fallen zu lassen. Wenn der Schläger genau auf der rechten Schulterspitze landet, haben Sie es richtig gemacht.

Bekommen Sie ein Gefühl für den richtigen Bewegungsablauf

Es gibt noch einige weitere Drills, mit denen Sie sich dem Problem nähern können. Einer davon wäre, an die Spitze Ihres Aufschwungs zu gehen und dann anzuhalten. Von hier aus bringen Sie den Schläger einfach bis zur Hüfte herunter. Wenn Sie dies tun, spüren Sie, wie der rechte Ellbogen in Ihre Seite kommt, während Sie Ihre Handgelenke gespannt halten. Wiederholen Sie diese Bewegung zwei- oder dreimal so, und schlagen Sie bei der vierten Wiederholung den Ball.

Eine weitere gute Übung, die Sie praktizieren können, ist der Wand-Drill. Stellen Sie sich einfach mit dem Rücken an eine Wand. Sie sollten ungefähr einen halben Meter von der Wand entfernt sein. Gehen Sie jetzt zum oberen Ende Ihres Aufschwungs, halten Sie an und legen Sie den Schlägerkopf an die Wand. Schwingen Sie den Schläger mit sehr langsamer Geschwindigkeit nach unten und halten Sie den Schlägerkopf an der Wand. Dies gibt Ihnen das Gefühl, im Slot zu sein.

Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, können Sie alle diese Übungen vor einem großen Spiegel ausführen. So brauchen Sie bei der Selbstbeobachtung den Kopf zur Kontrolle nicht zu drehen. Und denken Sie immer daran: Der Weg zu einem überragenden Handicap ist weit und steinig. Er erfordert Geduld und Zeit. Und natürlich macht auch bei diesem Sport Übung den Meister. Zum Glück ist das Internet voll von Golftipps und -übungen. Viel Erfolg dabei.

Bild: Wolfgang Claussen auf Pixabay