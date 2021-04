Top 10 Hattrick angepeilt

GRAN CANARIA OPEN – VORSCHAU: Matthias Schwab reist mit zwei Topergebnissen in Folge dementsprechend mit Selbstvertrauen nach Spanien und hofft im Meloneras Golf von Gran Canaria auf den Top 10 Hattrick.

Es lässt sich nicht leugnen, dass die knapp verpasste US Tourcard letztes Jahr der Karriere von Matthias Schwab einen durchaus spürbaren Knick verpasste. Mit Blut, Schweiß und Tränen kämpfte sich der Rohrmooser aber aus dem zwischenzeitlichen Formtief und ist mittlerweile wohl wieder drauf und dran zu alter Stärke zurückzufinden.

Dies machte sich auf der European Tour auch bei seinen letzten beiden Turnieren eindrucksvoll bemerkbar, denn mit zwei 7. Plätzen zuletzt in Kenia und beim Heimspiel letzte Woche in Atzenbrugg, reist der 26-jährige mit gleich zwei Topergebnissen in Folge ins Urlaubsparadies Gran Canaria.

Die European Tour macht zum ersten Mal auf der Insel Station, weshalb der Meloneras Golf für viele Spieler Neuland darstellt. Matthias jedenfalls wird versuchen die Leichtigkeit der letzten Runden – “Ich kann mich nur versuchen gut vorzubereiten, von Schlag zu Schlag denken und dann schauen was dabei herauskommt” – auch auf Gran Canaria weiter durchzuziehen.

Das Wetter jedenfalls sollte deutlich besser mitspielen als noch vergangene Woche im Tullnerfeld, wenngleich das Quecksilber auch auf den Kanaren zur Zeit Mühe hat die 20 Grad Marke zu knacken. Mit etwas prognostiziertem Regen am Freitag dürfte auch für “Abwechslung” gesorgt sein.

Das Teilnehmerfeld liest sich ähnlich wie im Diamond CC. Mit Martin Kaymer (GER) fehlt zwar ein großer Name und ein Zugpferd, mit Atzenbrugg-Champ John Catlin, Kurt Kitayama (beide USA), Turnierhost Rafa Cabrera Bello (ESP), Alex Levy (FRA), Sam Horsfield oder Andrew Johnston (beide ENG) stehen aber doch etliche namhafte Akteure beim 1,5 Millionen Euro Turnier in den Teeboxen.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Gran Canaria Open.