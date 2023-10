Ein Birdie zu wenig – ein Bogey zuviel

Emma Spitz spielt nach 50 Löchern ihr einziges Bogey und verpasst so die Top 10 bei der Aramco Series in Ryiadh auf der Ladies European Tour um einen Schlag.

Emma Spitz spielte an den ersten beiden Spieltagen beim letzten Aramco Team Series in Saudi Arabien ihre derzeitige starke Form sehenswert aus und bog nach Runden von 68 (-4) und 67 (-5) Schlägen als 15. mit nur einem Schlag Rückstand auf die Top 10 in den Finaltag ab, womit die junge Niederösterreicherin ein zweites Top 10 der Saison durchaus noch in Reichweite hatte. Zwei Schläge dahinter lauerte Chrissie Wolf im Mittelfeld und hatte so, eine starke letzte Runde vorausgesetzt, wohl ebenfalls noch reelle Chancen auf die besten 10. Sarah Schober wollte das Feld am Sonntag vom 57. Platz aus von hinten aufrollen.

Einziges Bogey nach 50 von 54 Löchern

Emma Spitz spielt ihre Stärken auf der Finalrunde gekonnt aus: weiterhin fehlerlos im Vortrag plus die ersten beiden Par 5 gekonnt zu Birdies genutzt, womit sie rasch in den Top 10 angekommen ist. Angesichts der scorefreundlichen Bedingungen benötigt die Niederösterreicherin ein weiteres Birdie an der 9 um dran zu bleiben.

Nachdem auch am dritten Par 5 programmgemäß ein Birdie herausspringt, segelt Spitz weiter am richtigen Kurs. An der 13 braucht dann Emma nicht mal Glück um Birdie Nummer 5 einzusacken. Nach 50 gespielten Löchern im Turnier erwischt sie es doch noch mit dem ersten Schlagverlust und das ausgerechnet am letzten Par 5. Immerhin spendiert das kurze Par 4 zum Abschluss wie bereits an den Vortagen brav das Birdie-Finish, womit sich noch die starke 67 (-5) ausgeht. Bei 14 unter Par verpasst die Schönbornerin als 11. ein zweites Topergebnis in dieser Saison nur haarscharf.

Wolf mit Birdie-Bogey-Pingpong

Christine Wolf verschläft die Anfangsphase mit zwei Bogeys, wird dadurch sichtlich hellwach und bessert mit zwei Birdies alles bis zum Turn wieder aus. Die Back 9 geht die Tirolerin mit Birdie an, kann sich aber nur 10 Minuten lang bis zum nächsten Bogey in den roten Zahlen behaupten. Ein viertes Birdie findet Chrissie noch an der 13 und verteidigt das zartrote Ergebnis von 71 Schlägen (-1) bis ins Clubhaus, obwohl das am Ende nur zu Platz 35 reicht.

Sarah Schober begibt sich erfolgreich auf Aufholjagd um den hinteren Regionen am Leaderboard zu entkommen. Mit sicherem Spiel und starker Leistung auf den Grüns versenkt die Steirerin drei Birdieputts auf den ersten 8 Löchern. Ein Birdie-Doppelschlag auf den Back 9 hievt sie weiter nach oben im Klassement, ehe es am letzten Par 5 mit Bogey einen Dämpfer setzt. Stilgerecht verabschiedet sich Schober mit Birdie und der 67 aus Ryiadh als 39. von einem insgesamt starken Auftritt.

Siegerin bei 29 unter Par nach 54 Löchern

Die Amerikanerin Allison Lee brennt drei Tage lang ein einzigartiges Birdie-Feuerwerk ab und feiert mit 29 Birdies bei 25 Pars einen Kantersieg mit 8 Schlägen Vorsprung. Dem Star von der LPGA Tour kommt die ebenfalls in Amerika spielende Spanierin Carlota Ciganda bei -21 noch am nähesten.

Endergebnis Aramco Series Ryiadh