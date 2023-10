Emma makellos

LPGA TOURSCHOOL 2nd STAGE – 2. RUNDE: Emma Spitz packt am Bobcat Course des Plantation G & CC auf die bogeyfreie 70 (-2) vom ersten Spieltag eine makellose 69 (-3) drauf und verschafft sich als 4. bereits einen angenehmen Puffer auf die erwartete Aufstiegsmarke.

Emma Spitz nimmt nach dem fehlerlosen 70er-Auftakt viel Selbstvertrauen mit in die zweite Runde, die sie am Nachmittag Lokalzeit am etwas einfacheren Bobcat-Kurs absolvieren wird. Gemeinsam mit Chantal Düringer, die nach der 79 enormen Aufholbedarf hat, fand sie in Runde 1 die deutlich windigeren Bedingungen vor und hofft nun auf ausgleichende Gerechtigkeit.

Emma Spitz bleibt auch am Bobcat-Course ihrer Sicherheitsstrategie treu und spielt ihre Tugenden, das fehlerlose Spiel, gekonnt aus. Somit spult sie ein Par nach dem anderen ab und bleibt in der Tourschool bislang fehlerfrei. Das Geduldspiel findet am Par 5 der 9 mit dem ersten Tagesbirdie ein vorläufiges Happy End.

Die bogeyfreie Serie wird auf den Back 9 weiter ausgebaut, hochkonzentriert und cool spult die Schönbornerin ihr Programm weiter ab. Das Par 5 der 13 spendiert das zweite Birdie des Tages und hievt sie endgültig unter die Top 10.

Nachdem sie sich dann kurz vor Ende der Runde auf der 17 noch einen roten Eintrag krallt und so sogar die 69 (-3) unterschreibt, hat sie nach zwei gespielten Runden und der bislang makellosen Performance als 4. bereits einen richtig angenehmen Puffer auf die Aufstiegsmarke in die Final Stage.

Traum wohl vorbei

Wie ausgewechselt präsentiert sich Chantal Düringer am Bobcat-Kurs, den sie mit Birdie-Birdie fulminant angeht. Die Attacke übertreibt die Vorarlberger jedoch gleich an der 3, wo es mit Bogey einen herben Rückschlag setzt. Das zieht der Newcomerin doch sichtlich den Nerv, denn rund um den Turn wird es mit zwei Bogeys und einem Doppelbogey deutlich zu bunt auf der Scorekarte.

Das ändert sich auch im Finish des zweiten Spieltages nicht mehr, denn zwei weitere Bogeys, eine Doublette und sogar ein Schneemann lassen in Florida am Mittwoch nur die 82 (+10) zu, womit als 182. der Traum vom Aufstieg in die Final Stage wohl endgültig ausgeträumt scheint.

