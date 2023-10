Heftig abgeworfen

ANDALUCIA MASTERS – 1. RUNDE: Lukas Nemecz kommt zum Auftakt im Real Club de Sotogrande mit einer tiefschwarzen 82 (+10) heftig unter die Räder und hat so bereits nach nur 18 Löchern den Cut wohl kaum mehr irgendwie in Reichweite.

Mit einem 9. Platz beim Andalucia Masters sicherte sich Lukas Nemecz im Vorjahr endgültig die Tourkarte, den gleichen Coup hofft der Grazer erneut zu landen. Zwar ist er im Race to Dubai trotz des geschafften Cuts in Madrid um 5 Position auf Rang 108 abgerutscht, allerdings verteidigte er einen kleinen Puffer vor den letzten vier Turnieren des Jahres. Gespielt wird diesmal zwar nicht in Valderrama, sondern in unmittelbarer Nachbarschaft im Real Club de Sotogrande, aber auch diesen Kurs kennt Nemecz bereits wie seine Westentasche, was er auch gleich auf der 10 mit einem gelochten 3,5 Meter Putt zum ersten Birdie sehenswert unter Beweis stellt.

Nachdem er sich am Par 3 der 13 dann souverän zu einem weiteren Par scrambled, geht am Par 5 danach so ziemlich alles daneben, was daneben gehen kann. Gleich zweimal wassert er auf der langen Bahn, hat danach auch rund ums Grün zu kämpfen und marschiert schließlich sogar nur mit einer 11 zur nächsten Teebox, womit er sich die gesteckten Ziele schnon nach nur wenigen Löchern heftig torpediert. Zwar stabilisiert er nach der Horrornummer sein Spiel wieder etwas, Antwort kann er auf den Backnine jedoch darauf keine geben.

Weitere Probleme

Auf der 1 verschärft sich die Situation dann noch zusätzlich, da er nach eingebunkerter Annäherung sogar nur ein Doppelbogey auf die Scorecard bringt, womit der Cut bereits am ersten Tag in ganz, ganz weite Ferne rückt. Nachdem er sich dann mit der nächsten Ungenauigkeit bei der Annäherung auf der 5 eine weitere Doublette eintritt, ist die Woche wohl endgültig bereits am ersten Spieltag zum Vergessen. Selbst ein Birdie danach am Par 5 der 6 radiert er sich mit weiterer versandeter Annäherung auf 7 postwendend wieder aus.

Der Putter läuft dann zwar am Par 3 der 8 aus knapp zwölf Metern noch einmal heiß und ermöglicht noch einen dritten Schlaggewinn, doch selbst diesen kann er nach verzogenem Abschlag mit dem bereits dritten Doppelbogey nicht über die Zeit schaukeln und steht so nur mit einer tiefschwarzen 82 (+10) wieder beim Recording. Mit einem megaschweren Rucksack um den Schultern hilft ihm am Freitag so wohl nur noch die Runde seines Lebens wirklich weiter, soll sich der Cut tatsächlich irgendwie noch ausgehen.

„War ein komplett verrückter Tag. Zum Vergessen trifft es eigentlich ganz gut“, fasst er den total verpatzten Auftakt kurz und knackig zusammen.

Leaderboard Andalucia Masters

>> SKY überträgt Live und in HD von den Shriners Children’s Open.