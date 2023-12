Emma Spitz erneut ohne LPGA Tourkarte

Für Emma Spitz ist beim LPGA Tourschool-Final bereits beim Cut vorzeitig Schluss, womit sie ein zweites Mal ohne Tourkarte für Amerika bleibt.

Emma Spitz musste am Montag am Falls Course bereits alles auf eine Karte setzen um zumindest das Minimalziel, den Cut der besten 65 stemmen zu können. Trotz der bisherigen Birdie-Schonkost hatte die Schönbornerin zumindest satte 5 Schläge aufzuholen um das vorzeitige Ausscheiden abzuwenden.

Die Birdie-Flaute geht weiter

Der Plan mit frühzeitigen Birdies zu punkten, geht jedoch nicht auf: eine Serie sicherer Pars ist in ihrer Situation bereits zu wenig. Auch das erste Par 5 lässt für sie kein Birdie springen. Am 6. Grün fällt endlich der erlösende erste Birdieputt. Bis zum Turn will jedoch kein weiterer Putt mehr zu einem Schlaggewinn fallen.

Da der Cut zwischenzeitlich um einen Schlag nach oben kletterte, konnte Spitz auf den Front 9 ihren Rückstand nicht verringern. Auch danach will der Birdie-Funken einfach nicht überspringen, die Löcher auf den Back 9 bleiben wie vernagelt. Als ihr der Cut sogar um einen Schlag entgegenkommt, kassiert sie prompt ein Bogey, womit vor dem Finish der Rückstand mit 5 Schlägen konstant bestehen bleibt.

Das Frust-Doppelbogey am drittletzten Loch hat dann schon keine Bedeutung mehr. Leider auch nicht das tapfere Birdie-Birdie-Finish, das am klar verpassten Cut beim Tourschool-Finale auch nichts mehr ändert. Die 72 (+1) bringt Emma nur auf 2 über Par, deutlich zu wenig um sich für die beiden Finalrunden zu qualifizieren.

Zum zweiten Mal Sprung nach Amerika verpasst

War Emma Spitz im Vorjahr bereits in der Zwischenrunde der LPGA Tourschool gescheitert, so kämpfte sie sich im zweiten Anlauf immerhin souverän in das Finalturnier von Alabama. In dem Feld von 104 Spielerinnen warf die Niederösterreicherin zwar ihre bekannten Qualitäten, das fehlerlose Spiel, in die Waagschale, brachte aber bei insgesamt guten Scores einfach viel zu wenige Birdies auf ihre Scorekarte.

Mit nur 9 Birdies auf 72 Löchern, zwei davon bereits in aussichtsloser Lage, waren einfach viel zu wenig um im Konzert der aufstrebenden Golfstars mitzuhalten. So blieb selbst das Minimalziel des Cuts, der bereits eine volle Saison auf der Epson Tour und den einen oder anderen Start auf der LPGA gesichert hätte, deutlich unerreichbar.

Leaderboard LPGA Tourschool-Finale