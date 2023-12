Schwab mit gelungener Auftaktsafari

Matthias Schwab legt im Leopard Creek GC mit einer 70 (-2) einen durchaus gelungene Auftakt hin und verschafft sich damit im südafrikanischen Busch eine recht angenehme Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf.

Matthias Schwab möchte sich bei der Alfred Dunhill Championship den Feinschliff und auch eine Extraportion Selbstvertrauen für die anstehende PGA Tourschool holen. Nach einer Saison auf der Hochschaubahn muss der Schladminger vor allem wieder seine größte Stärke, das fehlerlose Spiel, wiederfinden.

Beim südafrikanischen Double Header der DP World Tour vor Weihnachten schaffte der Steirer zuletzt in Johannesburg immerhin den Cut und spulte eine starke Finalrunde ab. Nun gilt es im südafrikanischen Leopard Creek nicht nur ausreichend Birdies zu finden sondern auch die Bogeys zu vermeiden. Genau dies setzte Schwab hier vor drei Jahren um, als er mit vier soliden Golfrunden zu Platz 13 segelte.

Start nach Maß im Leopard Creek

Zum Auftakt ist der Schladming-Pro gleich mit früher Startzeit unterwegs und legt mit einem schnellen Par 5 Birdie auf der 2 einen Start nach Maß hin. Auch danach zeigt er in Malelane richtig starkes Golf, lässt mit Pars rein gar nichts anbrennen und festigt auf der 6 mit seinem zweiten Birdie vorerst seinen Platz im Spitzenfeld.

Die sehenswerte Performance kann er auch auf die Backnine mitnehmen, denn nach weiteren sicheren Pars rollt auf der 11 schon der dritte Birdieputt ins Ziel. Da sich am Par 5 der 13 das vierte Birdie ausgeht, leuchtet erstmals sogar die 1 vor seinem Namen auf, die nach seinem ersten Schlagverlust direkt danach jedoch auch postwendend wieder verblasst.

Der erste Fehler kostet auch sichtlich den bislang so sehenswerten Rhythmus, denn am darauffolgenden Par 5 verpasst er den sofortigen Konter und muss am Par 3 der 16 schließlich rasch sogar einen weiteren Fehler einstecken. Das abschließende Par 5 lässt dann zwar kein weiteres Birdie mehr springen, mit der 70 (-2) legt er aber einen durchaus gelungenen Start hin und bringt sich so nicht nur klar auf Cutkurs, sondern verschafft sich sogar eine recht angenehme Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf.

