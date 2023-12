Rekorde gegen Mühen der Ebene

Sepp Straka überstrahlt auch in der 48. Woche des Golfjahres alle mit dem 2. Platz bei Tigers Einladungsturnier. Spitz, Schwab, Nemecz und Brier kämpfen dagegen mit den Mühen der Ebene. Falls Du es verpasst hast, die Turnier-Woche im Rückblick

Hero World Challenge

Sepp Straka schreibt auf den Bahamas bei Tiger Woods Einladungsturnier im Elitefeld von nur 20 Spielern einmal mehr österreichische Golfhistorie. Der Longhitter muss sich nach einem fantastischen Finaltag und einer fehlerlosen 64 (-8) nur der Nummer 1 der Golfwelt, Scottie Scheffler (USA), geschlagen geben.

Der 30-jährige Wiener stellt mit Rang 20 auch einen neuen persönlichen und österreichischen Rekord in der Weltrangliste auf und verabschiedet sich somit stilvoll in die verdiente Winterpause.

Australian Open

Nach seinem starken Auftritt in Brisbane hatte Lukas Nemecz in Sydney weniger zu lachen, denn nach einem verpassten Cut verabschiedete sich der Steirer zwei Runden früher als geplant in die Weihnachtspause. Immerhin konnte er bereits in der Vorwoche anschreiben und bleibt vorerst 55. im Race to Dubai.

Den Sieg krallte sich Joaquin Niemann (CHI) in einem packende Sonntagsfinale, nachdem er im Stechen am zweiten Extraloch mit Eagle gegen Birdie über den Japaner Rikuya Hoshino triumphierte.

South African Open

Matthias Schwab spielte in Südafrika einmal mehr auf der Hochschaubahn, denn nach einer starken Auftaktrunde kämpfte der Steirer am Freitag sogar noch um den Cut und rutschte am Samstag mit einer weiteren tiefschwarzen Performance sogar bis auf den vorletzten Platz zurück.

Immerhin gelang am Sonntag ein versöhnliches Ende, mehr als Rang 52 war jedoch nach extremem Auf und Ab nicht zu holen. Dean Burmester (RSA) holte sich in seiner Heimat einen überzeugenden Sieg.

Vietnam Legends

Markus Brier hatte in Vietnam ziemlich zu kämpfen, denn vor allem der Start am Donnerstag ging gründlich daneben. Am Ende ging sich zwar noch ein 24. Platz aus, dennoch wirkt sein Auftritt nach Vollgas am Stand.

In der Jahreswertung verbesserte sich der 55-jährige Wiener aber nur auf Rang 25. Adilson Da Silva (BRA) holte sich den Siegerscheck beim Debüt der Legends Tour in Südostasien ab.