Straka mit neuem World Ranking Rekord

Sepp Straka erklimmt als erster Österreicher die Top 20 im World Ranking und stellt einen Rekord nach dem anderen in seinem Superjahr 2023 auf.

Mit dem zweiten Platz bei Tigers Hero World Challenge, wobei er sich beim Saisonabschluss nur der Nummer 1 im World Ranking, Scottie Scheffler (USA), geschlagen geben musste, sammelte Sepp Straka weitere 18 Punkte und hievte sich mit dem neuen Update der offiziellen Weltrangliste auf den 20. Platz hoch – einen Rang besser als die bisherige Bestmarke, die der 30-jährige seit Anfang Oktober gemeinsam mit Bernd Wiesberger gehalten hatte.

Österreichs Golf erklimmt neue Höhen

Straka hievt Österreichs Golfsport damit eine weitere Stufe im internationalen Konzert nach oben: 174 Punkte konnte er heuer sammeln, auch ein neuer Rekord, und bis zum Jahresende könnte es aufgrund der Abwertungen in der Punktearithmetik sogar noch um einen Rang weiter nach oben gehen.

Der Wiener krönte sich in seinem Rekordjahr auch Schritt für Schritt zu Österreichs erfolgreichstem Golfer aller Zeiten: mit seinem zweiten Titel auf der PGA Tour, mit Rang 2 bei der Open als klar besten Major-Ergebnis für die Alpenrepublik sowie mit dem ersten Ryder Cup-Punkt in Rom. Die neue Bestmarke im World Ranking kommt da zum Saisonende 2023 eigentlich nur als Draufgabe und logische Konsequenz.

Die Rekordjagd geht weiter

Der angehende Jungvater, mit erwartetem Geburtstermin am 24. Dezember, hatte nach dem historischen Ryder Cup-Auftritt eine sechswöchige Pause eingelegt, war danach allerdings in alter Stärke und mit neuer Frische auf die Tour zurückgekehrt. Schon bei seinem Debüt bei der DP World Tour Championship war seine gute Form erkennbar, bei Tigers Comeback und Einladungsturnier nun auf den Bahamas konnte Straka in einem absoluten Weltklassefeld nur von der aktuellen Nummer 1 der Welt eingebremst werden.

Österreichs Nummer 1 wird nach der Weihnachts- und Babypause wieder Anfang Jänner 2024 auf Hawaii beim „The Sentry“, dem Event der Turniersieger auf der PGA Tour, das nächste Mal zum Einsatz kommen.