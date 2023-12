Straka’s finale Birdieshow

Sepp Straka kitzelt am Sonntag bei der Hero World Challenge noch einmal alles aus sich heraus, knallt bei Tiger Woods Einladungsturnier mit einer fehlerlosen 64 (-8) eine Super-Runde hin und muss sich im Albany GC lediglich Scottie Scheffler (USA) geschlagen geben. Mit dem Runner-up Finish wird der Bald-Vater damit am Montag wohl auch eine neue heimische Bestmarke in der Weltrangliste aufstellen.

Sepp Straka blieb bei Tiger Woods Einladungsturnier auch am Moving Day den 60ern treu und legte sich mit einer 68 eine durchaus ansprechende Ausgangslage für die letzten 18 Löcher auf. Zwar scheint Scottie Scheffler an der Spitze bereits ziemlich enteilt zu sein, auf die Top 3 fehlen Österreichs Nummer 1 im Elitefeld von nur 20 Spielern vor den letzten 18 Löchern jedoch lediglich zwei Schläge, was wohl locker noch aufzuholen wäre.

Schon am Par 3 der 2 sorgt der Loonghitter dann für ein erstes Highlight, nachdem er fast den Teeshot locht und so keinerlei Probleme hat das erste Birdie auf die Scorecard zu zaubern. Die Ouvertüre zu einer richtig beeindruckenden Finalrunde, wie sich auf den nächsten Löchern herauskristallisieren soll. Am darauffolgenden Par 5 verpasst er zwar noch den roten Doppelschlag, holt das Birdie dafür aus vier Metern auf der 4 nach und drückt sein Tagesscore so bereits auf 2 unter Par.

Birdies en masse

Nur kurz muss er sich dann in Geduld üben, ehe das Par 5 der 6 nach neben dem Grün geparkter Attacke bereits Birdie Nummer 3 ausspuckt, womit sich der zweifache PGA Tour Champion derzeit sogar erstmals bis in die erste Verfolgerrolle spielt. Genug hat er damit aber sichtlich noch nicht, denn am kurzen Par 4 danach legt er den Teeshot vor dem Kurzgemähten ab und holt sich mit Chip und Putt gleich den nächsten Schlaggewinn ab.

Die bärenstarken Frontnine schließt er dann stilecht mit noch einem weiteren Par 5 Birdie ab und verkleinert so sogar die Lücke zu Scottie Scheffler auf „nur“ noch drei Schläge. Zu Beginn der zweiten Neun muss er sich dann etwas in Geduld üben, kommt jedoch mit grundsolidem Spiel nie in die Verlegenheit einen Schlag abgeben zu müssen. Am drivebaren Par 4 der 14 legt er den Abschlag dann knapp vors Grün und mit viel Gefühl im Kurzspiel leuchtet schließlich Birdie Nummer 6 von der Scorecard.

Das bringt Sepp auch wieder ins Rollen, denn nach einem Vollbrett vom Tee geht sich am Par 5 danach gleich das nächste Erfolgserlebnis aus und da im Finish am Par 3 der 17 dann auch noch der Putter heiß läuft und aus sechs Metern das bereits achte Birdie springen lässt, macht er es sich vorerst sogar am alleinigen 2. Platz bequem.

Ohne jegliche Schwierigkeiten notiert er zum Abschluss ein sicheres Par, marschiert so mit der 64 (-8) und einer der besten Runde des Tages zum Recording und muss sich somit nur der Nummer 1 der Welt, Scottie Scheffler, um drei Shots geschlagen geben. Mit einem weiteren Paukenschlag beendet Sepp stilvoll seine bislang beste Saison einer steilen Karriere und wird am Montag wohl auch in der Weltrangliste eine neue persönliche und zugleich auch österreichische Bestmarke aufstellen.

Tiger mit gelungenem Comeback

Die größte Frage im Vorfeld des Turniers war mit Sicherheit wie sich Tiger Woods bei seinem Comeback schlägt. Dies beantwortet der US-Superstar zweifelsohne mit einem „Gut“, denn schon zum Auftakt zeigte er über weite Strecken starkes Golf, nachdem ihm im Finish jedoch die Puste ausging, brachte er nur eine 75 (+3) zum Recording. Schon am Freitag lief es deutlich besser und auf die sehenswerte 70 (-2) packte er am Samstag mit einer 71 (-1) gleich noch eine weitere rote Runde drauf.

Der Sonntag ist dann geprägt von etlichen Birdies und auch einigen Schlagverlusten, was schlussendlich in einer 72 (Par) gipfelt, womit Tiger sein Turnier auf Rang 18 beendet. Viel wichtiger ist jedoch die Tatsache, dass sichtlich auch der Körper wieder einigermaßen mitspielt, womit dem anstehenden Event mit seinem Sohn Charlie wohl nichts im Weg steht.

Leaderboard Hero World Challenge

>> SKY überträgt Live und in HD von der Hero World Challenge.