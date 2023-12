Schwab mit zuversichtlicherer Weiterreise

Matthias Schwab verabschiedet sich von den South African Open nach den beiden verpatzten Auftritten am Freitag und Samstag dank einer 69 (-3) halbwegs versöhnlich und reist so wohl etwas zuversichtlicher zum nächsten DP World Tour Event nach Malelane.

Matthias Schwab fand auch am Moving Day nicht mehr die Form des ersten Spieltages und rutschte mit einer birdielosen 76 (+4) sogar bis auf den 69. und damit vorletzten Rang zurück. Mit den Toprängen klar außer Reichweite geht es am Finaltag in den Blair Atholl Golf & Equestrian Estates vorrangig darum vor allem den Putter wieder auf Temperatur zu bekommen um sich vor der kommenden Woche das Selbstvertrauen auf den Grüns einigermaßen wieder zurückholen zu können.

Das geht zunächst auch recht sehenswert auf, denn zum ersten Mal in dieser Woche holt er sich vom Par 5 der 1 ein Birdie ab und startet so nach Maß in die letzte Runde. Nachlegen kann er vorerst jedoch nicht und rutscht schließlich am Par 3 der 6 mit dem ersten Fehler wieder auf Level Par zurück. Immerhin stopft er gleich danach den fälligen Putt und drückt sein Tagesscore so prompt wieder in den roten Bereich.

Birdies in der Überzahl

Mit den Par 5 Bahnen scheint er am Sonntag zwar Frieden geschlossen zu haben, wie ein weiteres Birdie direkt nach dem Turn auf der 10 beweist, durchstarten lässt ihn das nächste Erfolgserlebnis aber nicht, denn schon auf der 12 schleicht sich auch der nächste Fehler ein. Erst kurz vor Ende findet dann am Par 3 der 17 wieder ein Birdieputt den Weg ins Ziel.

Zum Abschluss nimmt er schließlich auch vom Par 5 der 18 noch einen roten Eintrag mit und drückt sein Score so sogar noch zu einer 69 (-3) und somit in die 60er. Große Sprünge gehen sich damit angesichts der verpatzten letzten Runden zwar mit Rang 53 keine mehr aus, immerhin holt er sich aber zumindest etwas das Selbstvertrauen wieder zurück und kann so etwas zuversichtlicher die Weiterreise nach Malelane zu den Alfred Dunhill Championship antreten.

„Mein Spiel war auch hier wieder besser als mein Score, vor allem am 2. und 3. Spieltag. Es fehlt einfach weiterhin die Konstanz über vier Tage. Ich arbeite aber hart genau daran und bin zuversichtlich, dass es bald wieder funktionieren wird. Vielleicht passt es schon kommende Woche bei den Alfred Dunhill Championship“, so der Schladming-Pro nach der Finalrunde.

