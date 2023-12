Spitz kommt nicht näher

Emma Spitz bringt auch am dritten Spieltag bei der Final Stage der LPGA Q-School keine rote Runde zu Papier und muss in Magnolia Grove am Montag bereits eine richtig tiefe Runde auspacken um zumindest die Cuthürde nehmen zu können.

Emma Spitz hatte nach der 72 (+1) zum Auftakt am Falls Course auch am Freitag am Crossings Course einige Probleme und brachte mit einer 73 erneut nur eine Runde mit 1 über Par zum Recording. Nicht nur, dass die junge Niederösterreicherin bei +2 weit von der erwarteten Tourkartenrängen entfernt ist – die Top 20 erhalten nach sechs Runden eine volle Kategorie für die LPGA Tour – selbst der Cut der besten 70, der am Sonntag das Feld trennt, ist derzeit noch außer Reichweite für Emma.

Am Samstag wartet nun erneut der Crossings Course auf Emma, wo sie wohl bereits zumindest unter Par spielen sollte, damit nicht auch noch die prognostizierte Cutmarke in zu weite Ferne rückt.

Nachdem wegen eines Sturms am Samstag in Mobile nicht gespielt werden kann, kommt Emma erst am Sonntag dazu die 3. Runde in Angriff zu nehmen und startet mit anfänglichen Pars auf den Backnine zwar noch recht sicher in den Tag, schon auf der 12 muss sie jedoch den ersten Schlagverlust einstecken, der sie rasch noch weiter abrutschen lässt.

Antworten kann sie darauf auf den darauffolgenden Bahnen nicht und driftet mit Bogeys auf der 17 und der 18 sogar noch vor dem Turn bis in den dreistelligen Leaderboardbereich ab.

Immerhin geht sich zu Beginn der vorderen Platzhälfte dann auch das erste Birdie aus, was Emma sichtlich auf den Geschmack bringt, denn nachdem auch die 3 einen roten Eintrag springen lässt, arbeitet sich die Schönbornerin wieder etwas zurück und gleicht schließlich am Par 5 der 6 ihr Tagesscore mit dem dritten Birdie wieder aus.

Mehr will sich auf den verbleibenden Löchern dann nicht mehr ausgehen, weshalb sie nach der 72 (Par) auch weiterhin noch auf ihre erste rote Runde wartet. Am Montag wir Emma am Falls Course vom 96. Platz aus bereits eine richtig tiefe Runde benötigen um zumindest noch den Cut der besten 70 stemmen zu können.

Leaderboard Final Stage LPGA Q-School