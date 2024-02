Spitz verpasst Top 10 hauchdünn

Emma Spitz verpasst beim Lalla Meryem Cup mit einem Bogey am Schlussloch nur hauchdünn die Top 10, fährt beim Ladies European Tour Event im Royal Dar Es Salam mit Rang 14 aber ein durchaus achtbares Resultat ein.

Emma Spitz zündete am Freitag im Royal Dar Es Salam den Turbo und marschierte mit einer 69 (-4) sehenswert bis auf Rang 10 nach vor. Mit einem Topergebnis zum Greifen nah hofft die junge Schönbornerin nun am Finaltag auf eine ähnlich starke Leistung um gleich beim zweiten Saisoneinsatz erstmals richtig dick in der neuen Order of Merit anschreiben zu können.

Der letzte Spieltag beginnt dann aus Sicht der Niederösterreicherin durchwegs souverän, denn mit anfänglichen Pars bleibt sie weiterhin voll an den Top 10 dran. Am Par 3 der 6 hat sie dann erstmals Grund zu jubeln, nachdem der Birdieputt den Weg ins Ziel findet. Richtig lange währt die Freude jedoch nicht, da sie sich gleich danach auch das erste Bogey einfängt. Gut, dass das Par 5 der 8 ein weiteres Erfolgserlebnis bereithält, womit sie die letzten neun Löcher aus dem roten Bereich in Angriff nehmen kann.

Zum dritten Mal die letzte Bahn als Spielverderber

Diese verlaufen dann mit Bogeys und Birdies im Wechselspiel zunächst sehr farbenfroh. Ab der 14 stabilisiert Emma ihr Spiel dann jedoch wieder und rangiert mit Pars lange Zeit auf Top 10 Punktlandungskurs. Wie schon an den Tagen zuvor ist es jedoch auch diesmal wieder die letzte Bahn, die ihr noch einen Strich durch die Rechnung macht, denn mit einem abschließenden Bogey geht sich „nur“ die 73 (Par) aus, womit sie als 13. das erhoffte Spitzenresultat hauchdünn verpasst.

Bronte Law (ENG) stürmt mit einer 64 (-9) noch bis an die Spitze und schnappt sich bei gesamt 13 unter Par den Sieg.

Leaderboard Lalla Meryem Cup