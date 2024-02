Regner mit zähem Wochenende

Niklas Regner findet am Wochenende bei der International Series im Oman nicht mehr den sehenswerten Flow vom Freitag und beendet seinen Abstecher auf die Asian Tour im Al Mouj Golf nur mit einer Platzierung jenseits der Top 50.

Niklas Regner konnte seine Einladung auf die Asian Tour am Freitag noch sehenswert ausnützen, denn nach einer leicht durchwachsenen 73er Auftaktrunde, stürmte der Liezener am zweiten Spieltag zu einer knallroten 67 (-5). Bei nur drei Schlägen Rückstand auf die Top 10, bwz. deren vier auf die Top 5 wäre für den Steirer im Oman durchaus einiges möglich gewesen, kommen soll es am Weekend jedoch anders.

Der Moving Day lässt sich für den einzigen Österreicher im Feld noch durchaus gut an, geht sich doch bereits auf der 2 wie schon am Vortag ein erstes schnelles Birdie aus. Anknüpfen kann er daran jedoch im Gegensatz zur 2. Runde vorerst nicht und tritt sich schließlich am Par 3 der 5 sogar ein Doppelbogey ein. Zwar hat er darauf mit einem weiteren Birdie eine recht gute Antwort parat, kommt nach weiterem Fehler auf der 9 jedoch nur bei 1 über Par in der 10. Teebox an.

Auf der 12 rückt er seinen Score dann vorerst wieder zurecht, schlittert jedoch ausgerechnet am Par 5 der 16 in die nächste Doublette und tritt sich gleich danach auf der 17 gleich noch ein Bogey ein, womit am Ende gar nur die 75 (+3) aufleuchtet, was ihn deutlich im Klassement bis auf Rang 51 abrutschen lässt. Die zähe Runde lässt sich vor allem auf einen kalten Putter zurückzuführen, denn bei nur 13 getroffenen Grüns benötigte er gleich 32 Putts, was im Gegensatz zu den 28 Putts bei gleich 16 getroffenen Grüns am Freitag, eine deutliche Sprache spricht.

Birdieloser Sonntag

Auch am Sonntag findet der Liezener nicht mehr den gewinnbringenden Schwung der zweiten Runde, denn auf den gesamten Backnine läuft er vergeblich einem Birdie hinterher und da sich auf der 15 sogar ein Doppelbogey einschleicht, steckt er im Niemandsland des Klassements regelrecht fest. Auch auf den letzten neun Löchern stellt sich kein brauchbarer Rhythmus mehr ein und mit noch einem weiteren Bogey auf der 2, kommt er sogar nur mit der birdielosen 75 (+3) zurück ins Clubhaus, womit er nur einen 54. Platz einfährt.

„Ich bin schon zufrieden mit dem Turnier, denn es war doch das erste für mich in so einem Feld und um soviel Preisgeld. Das Wochenende selbst war – ich sag mal – semi gut, denn die zweite Runde war schon sehr stark, aber ich bin am Wochenende nicht mehr in diesen Flow gekommen. Es waren zwar zu viele Fehler am Wochenende, aber ich nehme schon viel Positives mit. Der nächste Start nach dem Audi Circuit wird wahrscheinlich in Abu Dhabi auf der Challenge Tour sein“, so Niklas Regner, der 7.500 Dollar Preisgeld mitnimmt, nach dem Turnier.

Carlos Ortiz (MEX) distanziert am Sonntag den ersten Verfolger mit einer 65 (-7) um gleich vier Schläge und feiert bei gesamt 19 unter Par einen überlegenen Sieg.

Leaderboard International Series – Oman