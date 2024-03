Spitz zittert sich in den Finaltag

Emma Spitz muss am Samstag bei den Women’s NSW Open nach einer 74 lange Zeit zittern, schlussendlich kommt ihr die Cutmarke aber doch noch entgegen. Sarah Schober scheitert beim LET-Event im Magenta Shores G & CC mit einer 77 recht deutlich am Sprung in den Sonntag.

Emma Spitz und Sarah Schober konnten den Women’s NSW Open zum Auftakt am Freitag noch nicht ihren Stempel aufdrücken, denn mit einer 72 (Par) ist zumindest Emma zwar auf Cutkurs, mit den Spitzenplätzen hat die junge Niederösterreicherin so jedoch noch nichts zu tun. Sarah Schober notierte nur eine 74 (+2) und muss damit bereits zulegen um in Down Under auch am Finaltag noch mitmischen zu können.

Nach souveränem Beginn erwischt es Emma Spitz am Freitag auf der 5 nach versandeter Annäherung mit einem ersten Bogey, was sie bis an die erwartete Cutmarke abrutschen lässt. Zwar gleicht sie ihr Score noch auf den Frontine am Par 5 der 9 wieder aus, so richtig ins Rollen kommt die junge Schönbornerin in New South Wales jedoch auch am Freitag nicht.

Das macht sich vor allem im Finish der zweiten Runde bemerkbar, denn nach etlichen Pars, werden ihr Ungenauigkeiten im langen Spiel auf der 15 und der 17 zum Verhängnis, weshalb sich am zweiten Spieltag am Ende sogar nur eine 74 (+2) ausgeht. Damit reiht sie lange sogar nur hinter der gezogenen Linie ein, schlussendlich springt der Cut aber doch noch auf +2, womit Emma als 61. auch am Sonntag noch auf Birdiejagd gehen darf.

Schober scheitert recht deutlich

Sarah Schober findet am zweiten Spieltag von Beginn an keinen Rhythmus, denn mit einem anfänglichen Doppelbogey auf der 10 rutscht sie schon früh weiter zurück und zwei weitere Fehler kurze Zeit später prolongieren den Absturz regelrecht. Zwar findet sie danach auch ein Birdie, zu Beginn der Frontnine machen es sich aber die nächsten Bogeys bequem und da sie sich selbst zwei weitere Birdies mit der zweiten Doublette wieder ausradiert, geht sich der Cut mit der 77 (+5) klar und deutlich nicht aus.

Mariajo Uribe (COL) diktiert bei gesamt 12 unter Par recht überlegen das Geschehen.

