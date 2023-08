Wochenende mit Emma

ISPS HANDA WORLD INVITATIONAL – 2. RUNDE: Emma Spitz zieht nach solider Vorstellung souverän ins nordirische Wochenende ein, während Christine Wolf mit zu vielen Fehlern ausscheidet.

Ins nordirische Galgorm Castle laden auch heuer Europas Herren- und Damentour gemeinsam zum Kräftemessen am gleichen Golfrasen. Allerdings wird heuer erstmals auf zwei Kursen gespielt, neben dem Parklandkurs von Galgorm Castle auch noch am Linksplatz von Castlerock. Während Lukas Nemecz nicht für Nordirland genannt hat, lassen sich Christine Wolf und Emma Spitz das Kräftemessen mit dem „starken Geschlecht“ nicht entgehen, auch wenn Herren und Damen getrennt gewertet werden.

Emma Spitz startet am Donnerstag Vormittag im Castlerock GC ins Turnier und schnappt sich nach souveränem Beginn am Par 5 der 5 das erste Birdie. Anknüpfen kann sie daran vorerst jedoch nicht und rutscht auf der 8 schließlich sogar wieder auf Level Par zurück. Auch die Backnine lassen sich mit einem weiteren Fehler nicht gerade prickelnd an. In Folge stabilisiert sie ihr Spiel zwar wieder, kann jedoch am Par 3 der 16 den nächsten Schlagverlust nicht verhindern. Immerhin schnappt sie sich am Par 5 danach auch noch ein zweites Birdie und steht so schließlich mit der 74 (+1) beim Recording, womit sie sich auf Rang 49 einreiht.

Wolf verpatzt den Auftakt

Chrissie Wolf hat zum Auftakt in Galgorm Castle so ihre Probleme, denn die gesamten Backnine über ist sie vergeblich auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis, muss jedoch am Par 3 der 12 und der 16 zwei Bogeys einstecken. Erst nach dem Turn geht sich am Par 5 der 1 schließlich auch das erste Birdie aus. Nachdem sich danach jedoch die nächsten Schlagverluste einschleichen, verpufft das Erfolgserlebnis von zuvor regelrecht und mit einer 76 (+4) schnallt sich die Tirolerin für den Cut-Tag als 102. sogar einen recht schweren Rucksack um die Schultern.

2. RUNDE: Emma Spitz schafft es ins Finale

Emma Spitz droht mit dem Schlagverlust an der 11, ihrer zweiten Spielbahn, den kleinen Puffer auf die Cutmarke früh zu verspielen. Immerhin bringt die Schönbornerin danach Ruhe und Stabilität in ihr Spiel. Doch da sie ihre Situation lange Zeit nicht mit Birdies verbessern kann, wirft sie das Doppelbogey kurz vor dem Turn an die Cutmarke zurück. Am Parklandkurs von Galgorm verwirbelt zudem der heftige Wind, jedes hart erkämpfte Par erweist sich jetzt als wertvoll.

Die Geduld wird nach 13 Bahnen endlich mit dem ersten Birdie belohnt, das den Tourneuling wieder solide auf Curkurs bringt. Nach einem weiteren Schlaggewinn in der Schlussphase darf sich Emma wieder nach oben orientieren. Mit der 74 lässt Spitz gar nichts mehr anbrennen und marschiert als 33. im gesicherten Mittelfeld ins Wochenende.

Christine Wolf gibt am Nachmittag bei erneut schwierigen Windverhältnissen und unterkühlten Bedingungen früh zwei Schläge ab und entfernt sich weiter von der Cutmarke. Besonders bitter ist vor allem das Doppelbogey am zweiten Par 5. Die Tirolerin zeigt aber Kampfkraft und versucht sich mit Birdies auf beiden Par 5 der Back 9 wieder zurück ins Turnier zu fighten. Mehr als die erneute 76 geht sich jedoch nicht aus: 7 über Par sollten um zwei Schläge nicht für den Cut reichen.

Nur drei Spielerinnen schaffen es zur Halbzeit in die roten Zahlen: die Amerikanerin Marissa Steen gibt bei 3 unter Par knapp den Ton an, einen Schlag vor der Deutschen Esther Henseleit.

