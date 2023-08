Krumme Eisen

BMW CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Sepp Straka bringt seine Eisen nicht auf Linie und kann sich auch nicht mit dem Putter retten. Späte Frustbogeys summieren sich zur bitteren 74 (+4), die ihn am Wochenende mächtig unter Druck setzt.

Bei Sepp Straka lief es zum Auftakt im Olympia Fields CC mit der 71 (+1) und Platz 30 noch nicht wirklich rund. Dank allgemein gedämpfter Scores, mit den Spitzenreitern McIlroy und Harman bei -5, ist für Österreichs Nummer 1 in Illinois dennoch vieles möglich. Allerdings wird er die Birdiequote deutlich steigern müssen um den Weg nach Atlanta freizumachen.

Der Beginn ist äußerst vielversprechend mit souveränem Birdie, nachdem Straka deutlich solider als zum Auftakt wirkt. Die Drives finden reihenweise die Spielbahnen, nur mit den Eisen kann sich Sepp noch keine wirklich zwingenden Chancen auflegen. Aus Distanzen von über 8, 9 Metern fällt wenig überraschend kein weiterer Birdieputt.

Am ersten Par 3 muss Sepp erstmals zaubern um das Par auf die Scorekarte zu bringen, wieder nach ungenauem Eisenschlag. Das Spiel plätschert weiter lauwarm dahin, ohne zwingende Birdiechance aus unter 9, 10 Metern. Die beste Chance eröffnet sich noch am 9. Grün, aber auch hier sind 8 Meter zuviel für den Putter.

Das Bild ändert sich auch nicht zu Beginn der Back 9: Sepp puttet zwar zum Birdie, aber weiterhin aus zu großer Distanz. Einer der ganz wenigen Fehler, eine versandete Grünattacke an der 11, führt zum ersten Schlagverlust, nachdem der Par-Putt aus vier Metern nicht rein will. Einen Birdie-Konter kann er auch nicht landen, an der 13 ist der 5 Meter-Putt noch seine bislang beste Chance.

Späte Frust-Bogeys und schlimmeres….

Das zweite und zugleich letzte Par 5 sollte doch ein zweites Birdie ermöglichen, doch nach mittelmäßigem Pitch kann der Putter aus vier Metern nicht verwerten. Der Frust entlädt sich am Par 3 der 16: der zweifache PGA-Turniersieger sichtlich genervt nach weggehooktem Abschlag. Die Strafe folgt auf dem Fuss in Gestalt eines schlechten Stands im Bunker, der den Ball über die Fahne aufs Vorgrün befördert. Dann bleibt Sepp zu allem Überfluss mit dem Putter hängen, der Putt gerät drei Meter zu kurz. Als auch der nächste vorbeigeht, ist das Doppelbogey gebacken.

Der nächste überlange Birdieputt an der 17, Sepp schickt den Ball mehr als zwei Meter übers Loch und vernebelt auch den Retourputt – Bogey. Am Schlussloch landet er satte 20 Meter vom Stock entfernt und hat erneut alle Hände voll zu tun – drei Putts später ist die 74 (+4) gebacken, die ihn steil bergab auf Position 46 am Leaderboard schickt.

Die Wiener Birdiemaschine kämpft somit an beiden Tagen mit stumpfen Waffen – nur zwei Birdies auf 36 Löchern sprechen eine deutliche Sprache. Bleibt nur zu hoffen, dass Straka diesmal bereits am Samstag und nicht erst wie in Memphis am Sonntag den Reset-Knopf findet. Denn in der Hochrechnung für den FedExCup wäre er zur Zeit nicht mehr unter den Top 30 des Rankings zu finden und so ohne Ticket für die Tour Championship in Atlanta.

