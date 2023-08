Abholbereit

FINNISH CHALLENGE – 3. RUNDE: Max Steinlechner hat nach einer 69 (-2) am Moving Day ein Topergebnis im Vierumäki Resort richtiggehend abholbereit liegen. Niklas Regner tritt am Samstag mit einer 71 (Par) auf der Stelle.

Max Steinlechner und Niklas Regner sind am finnischen Golf-Weekend mit dabei, der Tiroler Neo-Pro als 7. sogar glänzend in Position.

Zum bereits dritten Mal schnappt sich Max am Par 5 der 1 ein Birdie und startet so perfekt in den dritten Spieltag. Auch danach bleibt er der Linie der ersten beiden Tage treu, holt sich schon am Par 3 der 4 den nächsten Schlaggewinn ab und knackt nach weiterem Birdie auf der 8 sogar bereits die Top 5. Auf den Backnine kann er zunächst jedoch nicht an die starke erste Hälfte anknüpfen und tritt sich auf der 14 schließlich auch den ersten Fehler ein.

Zwar beendet er die Runde mit weiteren Pars sehr souverän, Birdie findet er jedoch keines mehr und muss sich so schließlich mit der 69 (-2) zufrieden zeigen. Diese lässt ihn zwar knapp aus den Spitzenrängen rutschen, als 11. hat er ein Top 10 Resultat aber klar in Reichweite.

Auf der Stelle getreten

Mit einem Par 5 Birdie beginnt die Runde für Niklas Regner zwar nach Maß, schon auf der 2 muss er jedoch den Ausgleich einstecken und tritt sich am Par 3 der 4 und der 6 weitere Bogeys ein, womit er um etliche Ränge abrutscht. Nach buntem Intermezzo, steht er schließlich nur bei 1 über Par beim Turn, das Birdie auf der 9 stabilisiert jedoch eindeutig das Spiel des Liezeners, denn auf den Backnine agiert er makellos und holt sich auf der 13 und dem Par 3 der 17 noch zwei Birdies ab, womit er sein Score noch zur 70 und somit auf 1 unter Par dreht, was ihn als 38. in den Sonntag starten lässt.

Lauri Ruuska (FIN) diktiert nach einer 64 (-7) und bei gesamt 20 unter Par weiterhin das Tempo in seiner Heimat.

