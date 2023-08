Nicht näher gekommen

BMW CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Sepp Straka geht auch am Moving Day im Olympia Fields CC nichts wirklich leicht von der Hand und mit der nächsten Runde über Par kommt er auch in der Hochrechnung der so wichtigen Marke der Top 30 im FedEx-Cup nicht näher.

Sepp Straka marschierte schon an den ersten Spieltagen nur mit stumpfen Waffen über den Platz, denn nur zwei Birdies auf 36 Löchern sprechen doch eine recht deutliche Sprache. Auch am Samstag hat er wieder mit der Genauigkeit zu kämpfen, biegt doch gleich der erste Drive etwas zu weit nach links ab, womit er den Ball nur etwas besser aus dem Rough quetschen kann. Immerhin stellt das Par am anfänglichen Par 5 aber keinerlei Probleme dar. Schon auf der 2 ergibt sich dann aber die erste echte Birdiemöglichkeit, allein der Putter will aus 2,5 Metern noch nicht mitspielen.

Die ausgelassene Chance rächt sich auch sofort bitter, denn nachdem auf der 3 ein weiterer Drive nur das Rough findet und sich das Up & Down zum Par nicht mehr ausgeht, kann er das erste Bogey nicht mehr von der Scorecard fernhalten. Zwar findet danach auch auf der 5 der Abschlag das Fairway nicht, dafür erwärmt sich der Putter langsam aber sicher, denn aus gut vier Metern rollt er den Ball ins Loch und setzt so rasch den passenden Birdiekonter. Anknüpfen kann er daran jedoch nicht, da wie schon an den ersten beiden Tagen erneut die Eisen nicht scharf genug sind um nah genug zu den Fahnen zu kommen.

Wieder über Par

Ein etwas zu forsches Wedge wird ihm dann auf der 11 im unangenehmen Wind sogar zum Verhängnis, da er aus dem Rough das Par nicht mehr kratzen kann und so erneut ein Plus vor dem Score stehen hat. Anders als nach dem ersten Fehler, wo er zeitnah kontern konnte, geht es diesmal sogar noch weiter im Klassement zurück, denn erneut verfehlt er vom Tee das anvisierte Ziel und nach etwas zu kurzem Approach ist es mit Chip und Putt nicht getan. Hängen lässt sich der Longhitter aber keineswegs, denn am darauffolgenden Par 3 gelingt das bis dato wohl beste Eisen des Tages und aus einem guten Meter egalisiert er zumindest eines der beiden Bogeys rasch wieder.

Fast erwischt es ihn jedoch sofort wieder, aus acht Metern stopft er aber den Parputt und vermeidet so noch einen weiteren Fehler. Am einzigen Par 5 der Backnine geht sich zwar danach aus fünf Metern vom Vorgrün kein Birdie aus, dafür hat er auch das letzte Par 3 bestens im Griff, knallt ein weiteres Eisen stark zur Fahne und gleicht aus einem Meter sein Score sehenswert wieder aus. Nach gutem Abschlag sliced Sepp am Schlussloch das Eisen aber total weg und aus dem Rough kann er sich am Ende nicht mehr zum Par retten, was auch am Samstag mit der 71 (+1) nur eine Runde über Par im Klassement aufscheinen lässt, womit er als 43. auch der so wichtigen Marke der Top 30 im FedEx-Cup noch nicht näher kommt. Mit einer starken Schlussrunde scheint die Tour Championship in Atlanta kommende Woche aber noch klar in Reichweite zu liegen.

Scottie Scheffler (USA) und Matt Fitzpatrick (ENG) starten bei gesamt 11 unter Par als Co-Leader in die letzte Umrundung.

Leaderboard BMW Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den BMW Championship.