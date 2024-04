Beste Strategien für Online Slots, die wirklich funktionieren

Online Slots scheinen ein Phänomen für sich im Verde Casino Deutschland zu sein, aber auch in anderen Online Casinos. Bereits in landbasierten Casinos haben sie einen unaufhaltsamen Beliebtheitsgrad erreicht, den anfangs niemand erwartet hätte. Eigentlich waren Slots ursprünglich nur zur Unterhaltung zwischendurch gedacht, wenn Spieler auf einen Platz am Tisch warten würden. Daraus wurde allerdings ein Genre ganz für sich.

Mit Aufkommen des Internets und technischen Innovationen sind Slots zudem mannigfaltiger als je zuvor geworden. Während man selbstverständlich noch absolute Klassiker vorfindet, werden sie sowohl mit Themen und Spielmechaniken immer interessanter. Zudem besteht die Chance auf einen guten Gewinn und das ohne erst ein Meister von diversen Spielregeln zu werden. Wie kann man jedoch am besten Online Slots gewinnen?

Grundsätzliche Strategien

Kümmern wir uns doch zunächst um ein paar ganz grundsätzliche Angelegenheiten, die sowohl für das Spiel bei Slots als auch anderen Casinospielen gelten:

1 – Spielbudget festlegen: Bevor man sich ein Spiel aussucht oder gar ein Online Casino betreibt, sollte man sich von Anfang an ein festes Spielbudget festlegen. Als Faustformel gilt ein Budget, ohne das man im Notfall leben kann. Zwar besteht die Chance auf Gewinne, doch muss man auch immer damit rechnen, dass es an einem Tag nicht klappt.

2 – Progressive Slots vermeiden: Slots mit progressiven Jackpots klingen extrem verlockend und haben natürlich bereits ein paar Millionäre gemacht. Einen solchen Jackpot zu knacken ist allerdings selten und es passiert schon gar nicht, wenn man jenen Slot regelmäßig spielt. Progressive Slots sind mehr für ein paar Glücksdrehs zwischendurch gedacht.

3 – Zum Spaß spielen: Vergessen Sie niemals den Spaß bei der Sache nicht. Slots bieten Gewinnpotenzial, sind aber vornehmlich zur Unterhaltung gedacht und die sollte mit so viel Spaß wie möglich gestaltet sein.

Immer Demos spielen

Von jedem Online Slot gibt es eine Demoversion, die Online Casinos in der Regel sogar ohne vorherige Anmeldung oder Registrierung zur Verfügung stellen. Sie eignen sich ausgezeichnet dazu, die einzelnen Spiele zunächst kennenzulernen.

Zwar möchte man im Idealfall mit einem Slot Geld gewinnen, aber sollte einem das Spiel auch schon Spaß machen. Nichts wäre schlimmer, als echtes Geld in ein Spiel zu investieren, welches sich nicht an den eigenen Geschmack richtet. Außerdem kann man die Spielmechaniken austesten und in etwa ein Gefühl für mögliche Auszahlungsraten erhalten.

Slots mit der höchsten RTP wählen

Jeder Slot verfügt über eine sogenannte RTP. Hierbei handelt es sich um einen Prozentsatz, der angibt, wie viel man von seinem Einsatz über einen längeren Zeitraum mindestens als Gewinn zurückerhält. Logischerweise sollte die RTP so hoch wie möglich sein.

Der RTP-Durchschnitt beträgt bei Slots 95 %. Es gibt natürlich einige, die sowohl darunter als auch darüber liegen. Nur wenige weisen eine RTP von beispielsweise 98 % auf, aber es gibt sie.

Wichtig ist zu beachten, dass man nicht nach jeder Runde automatisch den Prozentsatz der RTP als Gewinn wieder zurückerhält.

Volatilität abwägen

Slots verfügen nicht nur über eine RTP, sondern auch über eine Voltatilität. Hierbei gibt es allgemein betrachtet drei Stufen, wobei manche Slots mit ihrer Volatilität auch in Zwischenbereiche fallen.

♦ Niedrige Volatilität: Ein Slot zahlt ziemlich regelmäßig Gewinne aus, allerdings vornehmlich kleine Beträge.

♦ Mittlere Volatilität: Der Slot kann sowohl niedrige als auch hohe Gewinne auszahlen, in unterschiedlicher Regelmäßigkeit als guter Mittelpfad.

♦ Hohe Volatilität: Gewinne fallen zwar hoch aus, ergeben sich dafür seltener. Für Slots mit hoher Volatilität benötigt man ein hohes Spielbudget.

Es kommt entsprechend nicht nur auf die RTP bei Slots an, sondern auch auf die Regelmäßigkeit von Gewinnen. Dies sollte man als Spieler für sich selbst entscheiden, ob man niedrigere und dafür häufigere Gewinne bevorzugt oder lieber auch lange auf einen hohen Gewinn wartet. Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist.

Freispiele nutzen

Free Spins sind etwas, was bei keinem guten Online Slot fehlen darf. Sofern man genug Bonussymbole auf dem Spielfeld erzielt, winken unterschiedlich viele Freispielrunden. Selbstredend erhöhen sich hierbei die Gewinnchance und wer würde schon gerne auf kostenfreie Zusatzrunden verzichten.

Dies ist ein Aspekt, der sich am besten selbst recherchieren lässt. Nicht bei allen Slots gibt es beispielsweise bis zu 15 Free Spins, manche sind etwas knausrig und es gibt nicht mehr als 5 Bonusrunden zu erzielen. Wiederum andere Slots kombinieren Free Spins mit Multiplikatoren oder man hat sogar die Wahl, sich einen bestimmten Freispiel-Modus von dreien oder vieren mit verschiedenen Bonusfunktionen auszusuchen.

Immer Boni nutzen

Jedes Online Casino hat spannende Bonusaktionen parat. Ob es sich um Boni mit oder ohne Einzahlung handelt, ist hierbei im Prinzip einerlei. Der Punkt ist, dass es bei den Boni zu 90 % Angebote für Freispiele bestimmter Slots gibt. Mit solchen Boni verbundene Free Spins sind meistens sehr beliebte Slots und umfassen nicht selten 50 oder gar 75 kostenfreie Spielrunden. Mit Casinoboni ist man dem Gewinn immer einen großen Schritt näher.