Showdown mit 13 LIV-Stars beim Masters

Titelverteidiger Jon Rahm sowie Brooks Koepka im Kreis von 13 LIV-Stars beim Masters. Ein Major in Augusta wie es die Fans sehen wollen.

Während Phil Mickelson und Bryson DeChambeau lamentieren, dass ein Deal zwischen den Tours und den Saudischen LIV-Betreibern nicht und nicht zustande kommen will, freuen sich die vier Majors darüber, endlich wirklich aus dem wöchentlichen Tour-Allerlei herauszuragen. Selbst wenn die PGA Tour mit ihren Elevated Events nach wie vor die stärksten Felder und am heißesten umkämpfteste Titel organisiert, fehlen doch schmerzlich Namen wie Jon Rahm, Tyrrell Hatton, Brooks Koepka oder Bryson DeChambeau, die dem Ruf des saudischen Dollarsegens nicht widerstehen konnten.

Solange es trotz intensiver Verhandlungen keinen Friedensschluss zwischen den Tours und den Abtrünnigen LIV-Stars gibt, bleiben die vier Majors die einzigen Golfturniere mit allen Big Names am Start. Im Vorjahr teilten sich die etablierten Tours und LIV mit jeweils zwei Champions noch brüderlich die Titel auf, auch wenn die Saudis besonders tief in die Tasche greifen mussten um Jon Rahm zum Jahresende zu verpflichten.

Alle Golfstars beim Masters am Start

Somit wird es beim Masters Tournament ab 11. April das erste Kräftemessen zwischen Titelverteidiger Jon Rahm und den Stars der etablierten Tours seit seinem Wechsel geben. Insgesamt werden gleich 13 LIV-Stars in Augusta an den Start gehen. Neben den beiden Major-Champions von 2023, Jon Rahm und Brooks Koepka, auch noch Phil Mickelson, Patrick Reed, Dustin Johnson, Bubba Watson, Charles Schwartzel, Bryson DeChambeau, Cameron Smith, Joaquim Nieman (Invite), Tyrrell Hatton und Adrian Meronk.

Fans hoffen auf einen Start von Tiger Woods

Auch das Antreten von Tiger Woods ist sehr wahrscheinlich, nachdem der US Altstar so weit es geht voll im Training steht und auch unlängst bereits bei einer Proberunde am Klassiker von Augusta gesichtet wurde.

Aktuell sind 88 Spieler für das Masters Tournament 2024 qualifiziert, so wenige wie selten zuvor. Nur noch der Sieger der Valero Texas Open könnte dazukommen, falls er nicht bereits qualifiziert ist. Aus deutschsprachiger Sicht werden die Fans für Sepp Straka und Stephan Jäger die Daumen drücken. Von der Papierform gelten Rory McIlroy und Scottie Scheffler als die logischen Herausforderer für Titelverteidiger Jon Rahm.

Tee-Times und Leaderboard vom Masters sobald veröffentlicht.