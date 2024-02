Caribbean Stud Poker: So spielt man Habaneros Spiel bei 5Gringos

Unter Stud Poker versteht man eine Vielzahl von Poker Spielen, bei denen jeder Spieler über mehrere Setzrunden hinweg eine Mischung aus verdeckten und offenen Karten erhält. Diese Spiele bieten viel Spaß und sind bei 5Gringos zu finden.

Ein weiteres gemeinsames Merkmal dieser Spiele ist, dass sie in der Regel nicht positionell sind, was bedeutet, dass der Spieler, der in jeder Setzrunde zuerst setzt, im Laufe jeder Hand wahrscheinlich wechselt.

Das Tischspiel Caribbean Stud Poker übernimmt mehrere Elemente von Stud Poker.

Es handelt sich um ein modernes Casino Spiel, das einen RTP von 97,48 % und einen maximalen Gewinn von 500x Ihrem Gesamteinsatz bietet, wenn Sie einen Royal Flush erzielen.

Obwohl Caribbean Stud noch nicht an die Popularität etablierter Klassiker wie Blackjack und Baccarat herankommt, hat der kleinere Entwickler wie Habanero nicht davon abgehalten, ihre Version des Spiels zu veröffentlichen.

Und warum nicht? Dieses äußerst unterhaltsame Casino Spiel bietet einen attraktiven Höchstgewinn – weit über alles, was Sie beim Blackjack-Spielen erzielen können.

Es gibt keinen Grund, diese Pokervariante bei 5Gringos nicht auszuprobieren!

Caribbean Stud Poker-Gameplay

Optisch können die Tischspiele von Habanero eine gemischte Mischung sein.

Einige von ihnen sehen fantastisch aus, insbesondere ihre Baccarat-Varianten.

Auf der anderen Seite sieht die Meinung des Entwicklers zu Three Card Poker mittelmäßig aus, was möglicherweise darauf hindeutet, dass die Assets seit den Tagen von Adobe Flash nie mehr aktualisiert wurden.

Caribbean Stud liegt irgendwo dazwischen – die Tabelle ist sicherlich schärfer, aber die Schriftarten und Ränder hätten besser gemacht werden können.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass die angebotenen Auszahlungen viel höher sind als bei Klassikern wie Blackjack und Roulette!

In diesem Sinne scheint dies der perfekte Zeitpunkt zu sein, einen Blick auf die genauen Auszahlungen zu werfen, die im Caribbean Stud von Habanero verfügbar sind.

Die Reihenfolge der Hände wird erfahrenen Pokerspielern sofort vertraut sein, da sie mit jedem anderen Spiel identisch sind, bei dem Pokerblätter mit fünf Karten verwendet werden.

Das bedeutet, dass ein Royal Flush die bestmögliche Hand ist und eine Rendite von 500/1 bietet – weit vor der nächstbesten Wette – einem Straight Flush im Wert von nur 50/1.

Ein Vierling bringt Ihnen 20/1, gefolgt vom Full House bei 7/1, einem Flush bei 5/1, einem Straight bei 4/1, einem Drilling bei 3/1 und zwei Paare bei 2/1.

So spielt man Caribbean Stud Poker bei 5Gringos

Jede Runde beginnt damit, dass Sie einen Ante-Einsatz platzieren. Anschließend werden Ihnen fünf offene Karten auf dem Tisch ausgeteilt.

Gleichzeitig erhält der Dealer vier verdeckte Karten sowie eine zusätzliche Karte, die Sie sehen dürfen.

Sie können sich nun dazu entschieden, auszusteigen, was dazu führt, dass Sie Ihren Ante-Einsatz verlieren, oder eine Erhöhung in Höhe des Doppelten Ihres ursprünglichen Buy-Ins vorzunehmen.

Wenn Sie erhöhen, deckt der Dealer seine vier verdeckten Karten auf.

Um sich für die Runde zu qualifizieren, muss der Dealer mindestens King High oder besser haben. Wenn er dies nicht tut, wird Ihnen Ihr Ante-Einsatz ausgeglichen.

Wettgröße

Man weiß nie, was einen bei den Tischspielen von Habanero hinsichtlich der zulässigen Einsatzbereiche erwartet!

Im 5Gringos Casino können Sie Wetten mit Casino-Chips im Wert zwischen 1 € und 500 € platzieren.

Bevor Sie jedoch Ihren Einsatz platzieren, denken Sie daran, dass Sie einen zweiten Einsatz in doppelter Höhe tätigen müssen, um das Ende der Runde zu erreichen.

Wenn Sie also einen Ante-Einsatz von 1 € platzieren, müssen Sie im Laufe dieser Runde insgesamt 3 € setzen, während das Spielen des Höchst-Einsatzes von 500 £ diesen Betrag auf atemberaubende 1.500 € erhöht!