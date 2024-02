Schwab und Nemecz im Bogeyland

Matthias Schwab und Lukas Nemecz finden beim Qatar Masters für den Doha GC zum Auftakt überhaupt kein Rezept und starten nur mit tiefschwarzen Runden ins Finale des diesjährigen Desert Swings der DP World Tour.

Mit dem Katar Masters fliegen Lukas Nemecz und Matthias Schwab die letzten Sandkörner beim heurigen Desert Swing um die Ohren. Beim 2,5 Millionen Dollar-Event im Doha GC geht es dabei für die beiden Österreicher um viel, nachdem bei den bisherigen drei Events die Ergebnisse doch recht mager ausfielen, bei Schwab sogar mit drei Missed Cuts. Rasmus Hojgaard sowie die starken Südafrikaner Lombard, Frittelli oder Strydom zählen zu den Mitfavoriten beim sonst nicht allzu stark besetzten Event im Doha Golf Club. Auch Bernd Wiesberger ist beim Abschlussevent am Persischen Golf nicht mehr dabei.

Matthias Schwab bunkert zwar gleich am anfänglichen Par 5 die Grünattacke ein, mit gefühlvollem Sandschlag ergibt sich aber die Birdiechance, die er sich nicht vom Putter nehmen lässt. Nachlegen kann er jedoch vorerst nicht und muss nach etwas zu langer Annäherung und verpasstem Up & Down auf der 4 schließlich sogar den scoretechnischen Ausgleich einstecken. Wie schon in den Turnieren zuvor muss er auch diesmal wieder an einem Loch richtig Federn lassen, denn nach gewassertem Teeshot und Dreiputt marschiert er vom Par 3 der 8 sogar nur mit dem Triplebogey zur 9. Teebox.

Dort wird es dann gleich wieder unangenehm, da er sich nach Ungenauigkeiten im langen Spiel am Par 5 gleich den nächsten Fehler umhängt und so bereits nach den Frontnine weit zurückliegt. Zu Beginn der hinteren Platzhälfte kann er sein Spiel dann vorerst zwar wieder stabilisieren, Birdiekonter kann er jedoch keinen setzen und da auf der 14 einmal mehr der Putter streikt, rutscht er mit dem nächsten Dreiputtbogey sogar auf bereits 5 über Par zurück.

Immerhin kann er vom kurzen Par 4 der 16 nach nur knapp zu kurzer Attacke sein zweites Birdie des Tages notieren, dass er jedoch mit der nächsten Ungenauigkeit vom Tee schon am darauffolgenden Par 3 wieder verspielt. Zum Abschluss holt er sich dann zwar noch ein Par 5 Birdie auf der 18 ab, mehr als die 76 (+4) geht sich so aber nicht aus, womit er am Freitag Vormmittag bereits eine deutliche Steigerung benötigt um vom 115. Platz aus noch das Wochenende zu erreichen.

Nemecz mit zahlreichen Fehlern

Nachdem sich die Grünattacke am Par 5 der 1 im Rough einbremst und er sich aus unguter Lage nicht zum anfänglichen Birdie scramblen kann, verpasst Lukas Nemecz zwar den erhofften Blitzstart, in Summe zeigt sich der Steirer aber von Tee bis Grün sehr souverän und macht mit anfänglichen Pars im Doha GC nicht vieles verkehrt. Auf der 5 locht er dann aus gut elf Metern einen wahren Monsterputt zum ersten Birdie, gönnt sich aus 15 Metern danach jedoch einen Dreiputt und rasselt so prompt wieder auf den Ausgangspunkt zurück.

Wie aus dem Nichts geht dadurch auch die bislang so sehenswerte Sicherheit verloren, denn auf der 7 wird ihm ein überschlagenes Grün dann richtig bitter zum Verhähgnis, da nach Free Drop am Cartweg der Chip aus dem Rough zu zaghaft ausfällt, was am Ende sogar im Doppelbogey mündet. Die Probleme reißen auch im Finish der Frontnine nicht mehr ab, wie eine gewasserte Annhäherung inklusive darauffolgendem Bogey am Par 5 der 9 unterstreicht, was ihn sogar nur bei 3 über Par die zweiten Neun in Angriff nehmen lässt.

Dort angekommen kann er dann die nächste lange Bahn mit Pitch und Putt zwar zum zweiten Birdie nützen, rutscht jedoch mit verpasstem Sand Save prompt wieder auf 3 über Par zurück. Nur kurz kann er sein Spiel dann stabilisieren, ehe er auf der 15 nach verzogenem Drive, einer Annäherung ins Wasser und einem darauffolgenden Dreiputt sogar einen Schneemann baut. Ein weiteres Bogey nach versandetem Teeshot danach am Par 3 der 17 lässt den Cut nach der 79 (+7) und vom 130. Platz aus wohl bereits nach dem ersten Spieltag nur noch zur grauen Theorie verkommen.

Ashun Wu (CHN) und Zander Lombard (RSA) teilen sich nach 67er (-5) Runden die Führung.

>> SKY überträgt Live und in HD vom Qatar Masters.