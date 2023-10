Turniere bei Online Slots: So sollten sie organisiert werden!

Digitale Spielhallen sind seit einigen Jahren immer weiter auf dem Vormarsch und scheinen die herkömmlichen Spielotheken allmählich ablösen zu können. Nahezu jedes slots casino bietet seinen Kunden einen Bonus, welcher unmittelbar nach der Einzahlung ohne Gegenleistung vergeben wird. Doch dies ist nur einer der vielen Gründe, weshalb das digitale Glücksspiel immer mehr an Beliebtheit gewinnt. Ein weiterer deutlicher Vorzug sind die vielen Turniere, die regelmäßig für Bestandskunden organisiert werden. Doch welche Voraussetzungen sind eigentlich gestellt, um ein erfolgreiches Turnier in Online Slots veranstalten zu können?

Marketing ist das A und O

An erster Stelle sollte ein Plan für das anstehende Marketing ausgetüftelt werden. Schließlich kann auch das attraktivste Turnier nur wenige Teilnehmer erreichen, wenn es nicht standesgemäß beworben wird. Die beste Form für Werbung ist hierbei definitiv die Buchung von Werbeplätzen auf Webseiten oder bei Google Ads. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass das Online Casino, in dem ein Turnier ausgetragen wird, ausreichend Aufmerksamkeit auf das Event setzt.

Hierbei ist es unter anderem hilfreich, wenn eine Kontonachricht oder gar eine Mail mit allen relevanten Informationen an jeden Nutzer verschickt wird. Auch beim Login sollte ein Slide im Hauptmenü darauf hinweisen, dass in naher Zukunft ein entsprechendes Turnier ansteht. Hilfreich kann hierbei sein, dass das Online Casino selbst ein großes Interesse daran hat, Werbung für das Event zu betreiben. Schließlich können die Nutzer von der Teilnahme profitieren und haben dadurch noch mehr Gründe, Zeit auf der entsprechenden Plattform zu verbringen.

Turniere sollten in beliebten Slots ausgetragen werden

Wenn ein Turnier zum vollen Erfolg werden soll, empfiehlt es sich in jedem Fall, einen besonders beliebten Slot hierfür auszuwählen. Zwar werden Turniere auch oft dazu genutzt, eher unbekannte Spiele an die Öffentlichkeit zu bringen, wenn das Event jedoch in einem bereits bekannten Spielautomat ausgetragen wird, ist erwartungsgemäß mit mehr Teilnehmern zu rechnen. Schließlich gibt es in diesem Fall mehr Interesse an dem jeweiligen Spiel und viele Nutzer nehmen hierdurch sogar unbewusst an einem Turnier teil, weil sie den Slot ohnehin gestartet hätten.

Auch beim ersten Kontakt mit der Werbung macht es häufig einen besseren Eindruck, wenn mit einem Spielautomaten geworben wird, der innerhalb der Community bekannt ist und einen

guten Ruf besitzt. Hier sind die Nutzer eher bereit, an einem Turnier teilzunehmen, als es bei einem unbekannteren Spiel der Fall wäre. Die sorgfältige Auswahl des Slots ist also ein wichtiger Faktor für den Erfolg eines Events. Die Attraktivität kann zudem gesteigert werden, wenn eine ganze Reihe von Slots in einzelnen Turnieren einbezogen werden. Hier bietet es sich an, wenn der Verantwortliche Kontakt zu einem der vielen Entwickler aufnimmt, um über eine exklusive Veranstaltung zu verhandeln.

Die richtigen Belohnungen auswählen

Um einen Anreiz für die Nutzer zu schaffen, an einem Event wie einem Turnier im Online Casino teilzunehmen, müssen passende Belohnungen für die unterschiedlichen Endplatzierungen ausgerufen werden. Schließlich ist die Option auf einen Gewinn bei Erreichen einer der höheren Plätze eine wichtige Motivation dafür, mit Feuer und Flamme an einem Turnier teilzunehmen. In der Regel werden bei Events in Online Casinos folgende Boni vergeben:

● Bonusguthaben;

● Freispiele;

● Cashback-Prämien;

● Einzahlungsboni.

Es ist besonders wichtig, die richtigen Preise kalkulieren zu können. Sind die in Aussicht stehenden Gewinne zu niedrig, könnte sich dies negativ auf die Anzahl der Teilnehmer auswirken. Werden hingegen zu hohe Boni ausgeschüttet, entstehen unter Umständen finanzielle Schwierigkeiten und die eigentlich lukrativ wirkende Idee wird zur Nullnummer. Bei der Kalkulation herrscht ein schmaler Grad, den es unbedingt zu treffen gilt.

Eine richtige Zielsetzung führt zu Kundenzufriedenheit

Wenn die Zielsetzung eines Turniers bestimmte Spielergruppen benachteiligt, kann es schnell zu Unruhe in der Community kommen. Um dies zu verhindern, sollten vorab alle Eventualitäten durchgegangen werden, um spätere Komplikationen bestmöglich vermeiden zu können. Auch hier gilt es darauf zu achten, dass die Verantwortlichen keine Angriffsfläche bieten. Zwar sollte es stets das Ziel sein, möglichst viele Spieler zur Nutzung der Slots zu bewegen, dennoch dürfen nicht nur die Spieler belohnt werden, die den höchsten Umsatz erzielt haben. Mit einem ausgetüftelten Konzept, welches beispielsweise den höchsten Multiplikator, der in einer Runde erzielt wurde, belohnt, kann die breite Masse besänftigt und das anstehende Turnier erfolgreich über die Bühne gebracht werden.

Turniere im Online Casino: Kein leichtes Unterfangen

Die Planung von Turnieren im Online Casino nimmt einiges an Zeit und Ressourcen in Anspruch. Wer ein perfektes Event auf die Beine stellen möchte, sollte definitiv professionelle Beratung einholen, um keine schwerwiegenden Fehler zu begehen. Die einzelnen Faktoren, die das Grundgerüst für die erfolgreiche Austragung eines Turniers in digitalen Spielhallen darstellen, dürfen zu keinem Zeitpunkt außer Acht gelassen werden und sollten oberste Priorität genießen. Wer die wichtigsten Eckpfeiler befolgt, kann sich jedoch entspannt zurücklehnen und den eigenen Erfolg bewundern.