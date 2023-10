Tourkarten-Fights

WOCHENVORSCHAU: Sowohl für Lukas Nemecz in Schottland bei der Alfred Dunhill Links Championship, als auch für Matthias Schwab bei der Sanderson Farms Championship steht in dieser Woche ein weiteres wichtiges Event im Kampf um die Tourkarte auf dem Programm.

Lukas Nemecz konnte die „freie“ Ryder Cup Woche wohl deutlich entspannter verbringen als die Wochen zuvor, denn mit seinem 5. Platz bei der Open de France im Le Golf National verschaffte sich der Steirer wieder gehörig Luft im Fight um die Tourkarte für kommendes Jahr. Bis auf Rang 100 marschierte er im Race to Dubai nach vor und liegt damit voll auf Kurs, wenngleich wohl noch das eine oder andere Pünktchen fehlen dürfte um wirklich auf der sicheren Seite zu sein.

Frisch ausgeruht will er nun in Schottland endgültig alles klar machen. Mit dem traditionellen Pro-Am Event der DP World Tour hat Lukas auch noch ein Hühnchen zu rupfen, denn bei seinem bislang einzigen Start im vergangenen Jahr scheiterte er als 73. am Samstag knapp am Cut. Auch heuer gilt es wieder volles Linksgefühl zu beweisen, denn mit dem Old Course, Carnoustie und Kingsbarns müssen gleich drei Traumplätze an der schottischen Küste absolviert werden und nur die Top 60 ritten schließlich am Sonntag im „Home of Golf“ um Preisgeld und Punkte.

Bei wohl sechs Stunden Runden aufgrund des Pro-Am Formats gilt es auf jeden Fall fokussiert zu bleiben, was agesichts des erwartet schottischen Wetters – jeden Tag sind immer wieder Regenschauer möglich – durchaus zu einer Challenge werden kann. Immerhin können die Akteure beim 5 Millionen Event wohl die Pudelmützen noch im Bag lassen, da das Quecksilber bis auf rund 18 Grad Celsius klettern soll.

Nächster Schritt in Mississippi

Wie Landsmann Lukas Nemecz auf der DP World Tour, konnte auch Matthias Schwab jenseits des Atlantiks gehörig durchatmen, da er sich mit dem 11. Platz vor der Ryder Cup Pause in Kalifornien als 134. deutlich näher an die wichtige Marke der Top 125 im FedEx-Cup heranpirschte. Mit deutlich stabilerem Spiel als zuletzt und dem guten Gefühl von Napa, hofft der Schladming-Pro in der spielfreien letzten Woche die letzten Stellschrauben im Spiel richtig justiert zu haben um sprichwörtlich einen goldenen Herbst hinlegen zu können.

Die nächste Chance auf wichtige Punkte bei der Fall Series der PGA Tour ergibt sich ab Donnerstag in Mississippi, wenngleich er anders als Landsmann Sepp Straka, der im CC of Jackson fast gewann, noch auf das erste zählbare Ergebnis am Platz in den Südstaaten wartet. Bei bisher drei Antreten verpasste er jedesmal den Cut und konnte so am Wochenende noch nicht aktiv mitwirken. Mit ansteigender Formkurve und bei erwartet angenehmen Verhältnissen soll sich dies in dieser Woche beim 8,2 Millionen Turnier aber ändern.

>> SKY überträgt Live und in HD von der Alfred Dunhill Links Championship und der Sanderson Farms Championship.