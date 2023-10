In Reichweite

INTERNATIONAL SERIES SINGAPORE – 1. RUNDE: Bernd Wiesberger verschafft sich trotz eines etwas unterkühlten Putters mit einer 69 (-3) und nur wenig Rückstand auf die absoluten Spitzenplätze im Tanah Marah CC eine vielversprechende Ausgangslage.

Bernd Wiesberger nutzt nach dem erfolgreichen Auftritt in Schottland ein weiteres Event der International Series auf der Asian Tour um sich im traditionellen Turniergolf zu betätigen, nachdem weiterhin der Weg auf die DP World Tour versperrt ist. Diesmal gastieren die Besten der Asian Tour und einige Gäste von der LIV Tour in Singapur. Gespielt wird im Tanah Merah CC am Tampines Course, wobei es um ein auf 2 Millionen Dollar aufgestocktes Preisgeld geht, das über vier Tage ausgespielt wird. Im Fokus steht aber auch die Weltrangliste, in der Wiesberger bereits bis auf Position 422 abgerutscht ist und wofür ein Top 10-Ergebnis doch einige Punkte bringen würde.

Der Start kann sich dann durchaus sehen lassen, denn mit später Startzeit geht sich am Donnerstag gleich auf der 1 ein anfängliches Birdie aus. Zwar lässt er mit solidem Spiel in Folge nichts anbrennen, nachlegen kann er auf den darauffolgenden Löchern jedoch nicht und kommt nach Par um Par nur im zarten Minusbereich auf den Backnine an. Diese beginnen dann jedoch dann mit einem Par 5 Birdie auf der 10 wie die vorderen Neun und da er auch von der 11 einen roten Eintrag mitnimmt, knackt er erstmals sogar bereits die Top 10.

Putter etwas unterkühlt

Erst das Par 3 der 14 entwickelt sich dann zu einem kleinen Stolperstein und brummt dem Burgenländer auch das erste Bogey auf, dass er jedoch auf der 17 wieder egalisiert und so den alten Zwischenstand von 3 unter Par zeitnah wieder herstellt. Zwar lässt das abschließende Par 5 dann kein Birdie mehr springen, mit der 69 (-3) bringt er sich aber richtig gut in Position und startet so als 14. mit lediglich zwei Schlägen Rückstand auf die Top 3 in den zweiten Spieltag.

Zum Auftakt kann sich Bernd vor allem auf altbekannte Stärken verlassen, denn der Oberwarter verfehlt lediglich drei Fairways und nur ein einziges Grün, womit er im langen Spiel richtig eindrucksvoll agiert. Allein der Putter will am Donnerstag einfach nicht so richtig auf Temperatur kommen, denn gleich 32 mal muss er am Grün ansetzen. Bezeichnend, dass der einzige Fehler so aus einem Dreiputt resultierte. David Puig (ESP) erwischt mit der 64 (-8) den klar besten Start des gesamten Feldes.

Leaderboard International Series Singapore