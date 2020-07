Tipp: Golfurlaub im „schönsten Garten des Kaisers“

Auf der einen Seite das imposante Kaisergebirge, auf der anderen die grünen Berge der nördlichen Kitzbüheler Alpen – und in der Mitte liegt die wunderschöne Region „Wilder Kaiser“ in Tirol. Als Schauplatz der Fernsehserie „Der Bergdoktor“ ist die Landschaft vielen aus dem TV bekannt, aus nächster Nähe haben sie die meisten aber noch nicht bewundert. Optimal eintauchen in diese magische Kulisse können Sie bei einem Golfurlaub. Zahlreiche Anlagen verbinden Entspannung für das Auge mit Training für den Körper.

Die Umgebung rund um das Kaisergebirge in Tirol punktet mit einer wunderschönen Landschaft, die sich als ideale Gegend für Aktivurlauber entpuppt. Solche sportlichen Auszeiten werden heutzutage immer beliebter, wie eine Studie des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend zeigt. Golfer finden in dieser Region in einem engen Radius einige malerisch angelegte Plätze mit atemberaubenden Ausblicken auf die umliegende Berglandschaft. Bei den Anlagen zeigt sich ein Fokus auf natürlich angelegte Zonen, die sich mit Bäumen und Wasser ganz natürlich in die alpine Natur einfügen. Mit der Golf Alpin Card lassen sich 40 Golfanlagen in Tirol und dem Salzburger Land nutzen. Wir stellen hier die schönsten Plätze vor.

Des Kaisers schönster Garten

Der 27-Loch Golfplatz Wilder Kaiser liegt direkt am Bergmassiv in Ellmau und ist von Mitte April bis Mitte November geöffnet. Zu Recht wird dieser als eine der schönsten Golfanlagen in den Alpen bezeichnet oder auch als „des Kaisers schönster Garten“. Mit viel Gefühl für eine harmonische Landschaftsgestaltung fügt sich dieser hochwertige Platz in die Umgebung ein. Auf der Anlage finden Spieler aller Stärken den passenden 9-Loch Kurs für sich:

♦ Kurs Wilder Kaiser (35 Par)

♦ Kurs Ellmau (37 Par)

♦ Kurs Tirol (33 Par)

Inmitten einer beeindruckenden Landschaft mit alten Bäumen, Bächen und Seen lassen sich Holz und Eisen mit großer Vorfreude fast wie von selbst aus dem Bag ziehen. Eine überdachte Driving Range, sowie Putting- und Chipping-Green schaffen optimale Trainingsbedingungen. Wer Abwechslung liebt, wird am Wilden Kaiser fündig. Zudem befinden sich innerhalb einer guten Autostunde von diesem Premiumplatz entfernt 14 weitere Golfanlagen zum entspannten Golfen in ansprechender Kulisse.

Tipp: Gäste des Gründerhotels Kaiserlodge erhalten exklusive 30 Prozent Greenfee-Ermäßigung für den Golfplatz Wilder Kaiser. Die Kaiserlodge bietet ihren Gästen darüber hinaus jeglichen Komfort mit einem hochwertigen Wellnessbereich. Im hoteleigenen Restaurant Deli können Sie sich nach dem Golfen durch Tiroler Spezialitäten kosten.

Zusammenfassung Golfanlage am Wilden Kaiser

Auf 88 Hektar liegen am Wilden Kaiser:

♦ 27 Löcher mit 72 Par

♦ Aufteilung in drei 9-Loch-Kurse

♦ Schwierigkeitsgrad: Handicap 54 – 45

♦ 82 Bunker

♦ 8 Hektar Wasserfläche

♦ 16 nicht überdachte Abschlagplätze

♦ 9 überdachte Abschlagplätze

♦ 6 Elektrotrolleys mit Reservierung verfügbar

♦ Schlägersets und Ziehtrolleys verfügbar

Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith

Dieser Club gilt als Legende unter den populären Kitzbüheler Golfanlagen. Mitten in den Kitzbüheler Alpen gelegen und umgeben von Wäldern, Wiesen und Gebirgskämmen, erstreckt sich diese idyllische 18-Loch-Anlage auf über 48 Hektar. Fünf Kilometer Cart-Wege führen durch das Areal. Wahlweise lässt sich die Anlage als 9-Loch oder 18-Loch als Par 72 Runde spielen. Seinen besonderen Reiz bekommt der Golfplatz durch die zusätzlichen Wasserhindernisse. Die Löcher 1 bis 9 zeichnen flache Fairways aus, die Löcher 10 bis 18 weisen ein besonders spannendes, hügeliges Profil auf. Die sechs Schlusslöcher trumpfen wiederum mit gefinkelten Spielbahnen auf. Erfrischung finden die Spieler schließlich am „Loch 20“, dem Schwarzsee.

Tipp: Eine unterhaltsame Vorbereitung auf den Golfurlaub bieten unsere Videos der beliebtesten Golf-Mythen.

Golfclub Kitzbüheler Alpen

Seit 2014 gibt es nahe des Westendorfes den Golfclub Kitzbüheler Alpen. Mitten in einem Mischwald wurden zusätzlich mehr als 10.000 Bäume neu gepflanzt, um den Golfclub so optimal mit einer natürlichen Landschaft zu verbinden. Gemeinsam mit einer groß angelegten Teichlandschaft rund um das Clubhaus prägen der magische Wald und der herrliche Ausblick auf die Tiroler Bergkulisse diese schöne 18-Loch-Anlage. 8 Indoor- und 25 Outdoor-Abschlagplätze mit einem großzügigen Übungsgelände runden das Platzangebot ab. Unkonventionelle Trainingstools wie bemalte Zieltonnen, Aluminium-Stangen mit großen Hula-Hoop-Reifen oder ein dem American Football entlehnter Torpfosten gestalten das Training auf der 270 Meter langen Driving Range äußerst abwechslungsreich.

Kaiserwinkl Golf Kössen-Lärchenhof

Der Kaiserwinkl Golf Kössen-Lärchenhof wurde vom britischen Golfarchitekten Don Harradine entwickelt. Die 18-Loch-Anlage fügt sich perfekt in die wunderschöne Landschaft am Talkessel bei Kössen ein. Lediglich sanfte Anhöhen, dichter Wald und enge Spielbahnen machen das Golfen auf dieser 5.645 Meter langen Anlage zu einem Ereignis.

Tipp: Unsere Tipps sorgen vorab für mehr Schwung beim Golfen.

Golfclub Achensee

Der älteste Club in Tirol wurde bereits 1934 gegründet und zählt zu den „Leading Golf Courses“. Der 18-Loch-Platz beginnt mitten im Ort Pertisau. Golfer spielen auf dieser Anlage inmitten des Naturparks Karwendel und erhaschen einen Blick auf den malerischen Achensee. Trotz der Höhenlage mit gut 1.000 Metern verläuft der Platz über 62 Hektar äußerst sanft, fordert die Spieler jedoch. 18 überdachte Abschläge, die Putting- und Chipping-Greens, das Pitching-Gelände oder die Bunker-Übungsanlage bieten viel Platz zum Trainieren.

Extra-Tipp 1: Entspannung durch Wanderungen

Für Abwechslung und Erholung neben dem Golfen sorgen zahlreiche Wander- und Bergtouren durch das Kaisergebirge. Wandern fordert den Körper und entspannt den Geist. Bereits drei Stunden zu Fuß draußen in der Natur schenken Energie und Lebensfreude. Die bezaubernde Landschaft des Kaisergebirges verstärkt diesen Effekt zusätzlich. Die Gegend wurde bereits mehrfach für ihr hervorragendes Wanderwegenetz ausgezeichnet und bietet sowohl leichte Dorftouren als auch anspruchsvolle Strecken durch die Berge. Magische Bergwälder, sanfte Almwiesen und beeindruckende Geröllfelder prägen die Umgebung. Leichtere Touren bieten die nördlichen Kitzbüheler Alpen. Durch Gondelbahnen sind die Panoramawege dort gut zu erreichen. Belohnt werden Wanderer auf diesen Wegen mit einem eindrucksvollen Blick auf die Felskrone des Wilden Kaisers.

Extra-Tipp 2: Genussradfahren oder Mountainbiken

Mit dem Rad lässt sich die wunderschöne Umgebung ebenfalls ideal erkunden. Die Tiroler Alpen bieten sich sowohl für gemütliche Radtouren als auch für anspruchsvolles Mountainbiken an. Ein Streckennetz von mehr als 350 Kilometern garantiert Abwechslung und Spaß. Eine gemütliche Tagestour durch pittoreske Dörfer oder eine anspruchsvolle Route durch das Berggelände – die eigene Fitness und Lust entscheiden. Nicht verpassen sollten die Gäste die Einkehr in einer der traditionellen Jausenstationen, Almen oder einem Berggasthof. Frisch gestärkt geht es im Anschluss weiter oder zurück zum Ausgangspunkt. Wen die Lust auf eine Tour durch diese wunderschöne Umgebung ganz spontan und ohne Vorbereitung packt, der findet lokale Verleihmöglichkeiten.

Bilder:

Abbildung 1: pixabay.com © Robert Forster (CCO Creative Commons)

Abbildung 2: pixabay.com © Elsemagriet (CCO Creative Commons)