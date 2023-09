Ryder Cup 2023 stilvoll eröffnet

Mit einer prunkvollen Inszenierung mit klar italienischer Handschrift, von der Opernsängerin bis zum Überflug italienischer Kunstflieger, gelang im Rahmen der Opening Ceremony der Kickoff in den Ryder Cup 2023. In freundschaftlicher Atmosphäre betonten sowohl Luke Donald als auch Zach Johnson den einzigartigen Charakter des Events als auch die Rolle der Fans, die das Besondere am Ryder Cup ausmachen.

Höhepunkt des festlichen Vorgeplänkels war zweifelsohne die Bekanntgabe der ersten 4 Foursomes am Freitag ab 7:30 Uhr MESZ, wonach Sepp Straka an der Seite von Shane Lowry gleich in den ersten GFoursomes sein Debüt im Ryder Cup feiern wird:

John Rahm / Tyreel Hatton : Scottie Scheffler / Sam Burns

Viktor Hovland / Ludvig Aberg : Max Homa / Brian Harman

Shane Lowry / Sepp Straka : Rickie Fowler / Collin Morikawa

Rory McIlroy / Tommy Fleetwood : Xander Schauffele / Patrick Cantlay