Auch auf der 2 bringen sich die Europäer mit Ungenauigkeiten im langen Spiel schwer in die Bredouille und da Rahm aus unangehmer Lage den Ball mit dem Pitch nicht am Grün unter bringt, können sie den ersten Lochverlust nicht mehr vermeiden. Sofort allerdings schlagen die beiden zurück, denn Garcia legt am Par 3 danach einen starken Teeshot vier Meter zur Fahne und Rahm stopft sehenswert zum sofortigen Ausgleich. Das bringt das spanische Gespann auch so richtig in Fahrt, denn auf der 4 stopft Rahm einen Monsterputt vom Vogrün und dreht damit die Partie in Windeseile in Richtung Europa.

Das ändert sich jedoch am zweiten Par 5, da die europäische Grünattacke im H2O verschwindet, womit das Duell schnell wieder auf All Square steht. Lange hält der Zwischenstand aber nicht, denn nach zwei unglaublichen Abschlägen am langen Par 3 der 7 weiß nur Rahm die Birdiechance aus drei Metern zu nützen, während Spieth den Ball hauchdünn vorbeischiebt. Der bullige Spanier ist auch danach auf den Grüns eine Klasse für sich und stopft auch auf der 8 aus ähnlicher Distanz, womit er das hochklassige Duell noch weiter auf die europäische Seite zieht.

Ohne jegliche Probleme knallt Rahm dann auf der 10 einen perfekten Drive aufs Fairway und Garcia zirkelt im Anschluss die kurze Annäherung bis auf einen knappen Meter zur Fahne. Thomas und Spieth haben darauf keine Antwort und müssen die Spanier auf bereits 3 Auf davonziehen lassen. Erstmals kehr danach etwas Ruhe ein, da sich die vier die 11 und die 12 teilen, wobei Spieth am Par 3 der 12 sogar eine gute Chance ungenützt verstreichen lässt. Auf der 13 allerdings macht der Texaner seine Sache dann besser und verkürzt aus einem guten Meter auf nur noch 2 Down aus Sicht der USA.

Auf der 15 setzt Garcia dann mit einem super Putt aus großer Distanz die beiden amerikanischen Fanlieblinge aber wieder gehörig unter Druck. Mit Erfolg, denn der Putt zum Teilen rollt haarscharf vorbei, womit Europa wieder 3 Auf in Führung liegt. Bei nur noch drei zu spielenden Löchern gehen Spieth und Thomas nun auch die Löcher aus. Mit der Niederlage abfinden wollen sie sich aber klarerweise noch nicht und profitieren am Par 5 der 16 von einem dünn getroffenen Holz 3 von Garcia, und ziehen das Match so weiter auf die schwierige 17.

Dort kickt der Abschlag von Thomas schließlich unangenehm in die Böschung. Spieth zaubert den Ball zwar unnachahmlich mit einem Superschlag zurück aufs Grün, sein US-Kollege kann den Parputt aber nicht loche, weshalb sie schließlich den beiden Spaniern zum 3 & 1 Sieg gratulieren müssen.