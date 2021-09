Regner zurück zur Form

OPEN DE PORTUGAL – 2. RUNDE: Niklas Regner packt mit der 65 seine bislang beste Profirunde aus und kämpft sich auf Position 3 vor.

Lukas Nemecz verlängert seine Bombenform um zumindest eine weitere Woche und meldet sich in Portugal schon einmal mit fehlerloser 67 für den nächsten Kampf um die bestdotierten Schecks an. Auch Niklas Regner legt mit der 70 das Fundament für eine starke Turnierwoche, sollte der Aufwärtstrend anhalten. Lukas Lipold und Timon Baltl segeln bislang zumindest auf Cutkurs.

Niklas Regner drückt nach anfänglichen Pars mit einem roten Doppelpack auf der 13 und der 14 erstmals richtig aufs Tempo und weiß selbst auf ein darauffolgendes Par 3 Bogey mit zwei weiteren Birdies noch vor dem Turn die absolut passende Antwort, womit der 22-jährige auch zu Lukas Nemecz aufschließt.

Das scheint ihm auch noch einmal einen zusätzlichen Boost zu geben, denn gleich auf der 1 stopft er den nächsten Birdieputt und da er bei fehlerloser Performance bis zum Schluss gleich noch drei weitere Erfolgserlebnisse notieren kann, unterschreibt er am Ende sogar die 65 (-7) und biegt bei -9 als Dritter mit nur zwei Schlägen Rückstand ins Wochenende ab. “Die 65 ist die beste Runde bei mir, sogar mit zwei Schlägen Abstand,” kommentiert er zufrieden seine neue Bestmarke, “das Gefühl passt gut und früh mich riesig auf die nächsten zwei Runden.”

Lukas Nemecz macht am Nachmittag rasch dort weiter wo er am Donnerstag aufgehört hat, denn schon auf der 12 schnappt er sich das erste Birdie und bleibt auch danach weiterhin fehlerlos. Da sich dann kurz vor dem Turn am Par 5 der 18 das nächste Erfolgserlebnis ausgeht, bleibt er weiterhin ganz vorne mit dabei.

Nach 29 fehlerlosen Löchern erwischt es den 32-jährigen dann am Par 3 der 3 aber auch mit dem ersten Bogey im Turnier. Zwar kann er dieses am Par 5 der 7 noch auskontern, auf einen weiteren Schlagverlust auf der 9 kann er jedoch nicht mehr reagieren. Zwar rutscht er mit der 71 (-1) etwas zurück, geht aber immer noch als 10. aus richtig aussichtsreicher Position ins Wochenende.

Timon Baltl stolpert ausgerechnet am Par 5 der 5 über das erste Bogey, womit er auch hinter die Cutmarke zurückrutscht. Stark krallt ter sich zwei Bahnen später aber am nächsten Par 5 den Ausgleich und legt prompt am darauffolgenden Par 3 weiter nach und bringt sich so wieder auf Wochenendkurs. Auf der 10 verschafft er sich dann noch mehr Luft, ehe der Faden wieder reißt und nach Doppelbogey und Bogey danach muss er am Ende sogar mit der 73 (+1) leben, womit die Türe zum Wochenende verschlossen bleibt.

Martin Wiegele kommt der gezogenen Linie auf den Frontnine mit einem Birdie und einem Bogey nur bedingt näher. Auf den zweiten Neun findet er dann zwar noch zwei rote Einträge, mit einem Doppelbogey und einem Bogey steht er schließlich aber nur mit der 73 (+1) beim Recording, was klar nicht fürs Weiterkommen reicht.

Alois Kluibenschädl legt zwar mit drei Birdies und einem fehlerlosen Auftritt tadellose Frontnine hin, kommt wegen der verpatzten Auftaktrunde der gezogenen Linie aber nur leicht näher. Am Ende steht er zwar immerhin mit der 70 (-2) wieder im Clubhaus, Preisgeld geht sich aber klar nicht aus.

Lukas Lipold erschwert sich mit birdielosen Backnine und zwei Bogeys vor den vorderen neun Bahnen die Aufgabe Cut enorm. Zu schwierig wie sich am Ende herausstellt, denn auch nach dem Turn läuft nicht viel zusammen, was ihm nach der 76 (+4) unfreiwillig ein freies Wochenende beschert.

Alexander Kopp häuft schon früh weitere Fehler an und gibt schlussendlich während der zweiten Runde auf.

Der Norweger Kristian Krogh Johannessen ist bei 11 unter Par bislang das Mass aller Dinge und führt einen Schlag vor dem Deutschen Marcel Schneider.

Leaderboard Open de Portugal