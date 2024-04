Halbwegs drangeblieben

Sepp Straka und Brice Garnett bleiben am Samstag bei den Zurich Classic of New Orleans mit einer 65 in den zweiten Fourballs zwar noch in Schlagdistanz zu den Top 10, werden beim Teamevent der PGA Tour im TPC Louisiana am Sonntag im Klassischen Vierer aber für ein Spitzenergebnis wohl einen besonderen Tag benötigen.

Sepp Straka und Brice Garnett machten es in Sachen Cut ziemlich spannend, denn nach einer zwar soliden aber nicht herausragenden 66 (-6) in den Fourballs, stemmten die beiden im ersten Klassischen Vierer am Freitag erst dank später Birdies und der 69 (-3) noch den Cut. Dennoch hat das austro-amerikanische Duett noch durchwegs gute Chancen, denn mit einem Birdie-Feuerwerk in den zweiten Fourballs könnten sich Sepp und Garnett bei nur vier Schlägen Rückstand auf die Spitze womöglich sogar noch in den Titelkampf einmischen.

Der Start gelingt gleich nach Maß, denn bei durchwegs zähen Wind schnappen sich die beiden sofort auf der 1 das erste Birdie und legen prompt am darauffolgenden Par 5 ein weiteres nach. Mit dem Blitzstart schrauben sie nicht nur ihr Gesamtscore in den zweistelligen Minusbereich, sondern docken außerdem auch bereits voll an den Top 10 an. Nur kurz gönnt sich das Gespann dann auf dem Par 3 der 3 und der 4 eine kleine Auszeit, ehe sich schon auf der 5 das dritte Birdie des Tages ausgeht, womit sie endgültg erstmals die besten 10 knacken.

Auf den Backnine etwas geizig

Der gewinnbringende Rhythmus bleibt auch danach erhalten, da sich auch auf der zweiten langen Bahn der erhoffte rote Eintrag ausgeht und da auch die 8 im immer böiger werdenden Wind einen Schlaggewinn springen lässt, drücken die beiden nach nur acht gespielten Löchern ihr Tagesscore bereits auf 5 unter Par. In Folge schläft der sehenswerte Schwung aber etwas ein und mit Pars büßen sie auch am Leaderboard Stück für Stück wieder Ränge ein.

Erst auf der 13 gibt es dann wieder Grund zu jubeln und das sechste Birdie des Tages hält das Duo vorerst auch weiterhin in den Top 10. Das Erfolgserlebnis bringt Sepp und Garnett auch sichtlich wieder ins Rollen, denn am Par 3 danach rollt prompt der nächste Birdieputt ins Loch, was die beiden auch weiterhin an der Spitze dranbleiben lässt.

Danach will jedoch nichts Zählbares mehr gelingen, weshalb die beiden zwar mit einer 65 (-7) eine durchaus ansehnliche Runde hinlegen, um am Sonntag tatsächlich ein Topergebnis einfahren zu können, wird im letzten Klassischen Vierer aber wohl eine besondere Leistung von Nöten sein.

Leaderboard Zurich Classic of New Orleans

>> SKY überträgt Live und in HD von den Zurich Classic of New Orleans.