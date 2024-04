Wenig auffällig

Lukas Lipold und Daniel Hebenstreit fliegen bei den Tunisian Golf Open im La Cigale Tabarka Golf ziemlich unterm Radar zu Mittelfeldplätzen.

Daniel Hebenstreit erwischt in Tunesien einen Start nach Maß hin, denn die frühe Startzeit weiß er gekonnt auszunützen und biegt nach fehlerlosen Frontnine und drei Birdies bereits deutlich unter Par auf die hinteren neun Löcher ab. Dort schleicht sich dann zwar ein Fehler ein, mit Eagle und Birdie bessert er diesen aber mehr als aus und steht so schließlich mit der 67 (-5) beim Recording, womit er sich nach den ersten 18 Löchern sogar auf Rang 3 einreiht. Lukas Lipold hat deutlich härter zu kämpfen, denn nach einer 74 (+2) findet er sich nur jenseits der Top 40 wieder.

Am Freitag geht Daniel Hebenstreit nicht mehr vieles so leicht von der Hand wie noch am Vortag, denn auf den Backnine läuft er bei zwei Bogeys vergeblich einem Erfolgserlebnis hinterher. Erst nach dem Turn findet er dann auch zwei rote Einträge, aufgrund eines Par 3 Bogeys auf der 4 geht sich am Ende aber nur die 73 (+1) aus, die ihn zwar bis auf Rang 13 abrutschen lässt, ihm aber klar die Chance auf ein Topergebnis offen hält. Lukas Lipold ergeht es am zweiten Spieltag deutlich besser, denn mit einer 69 (-3) cuttet er als 22. ebenfalls noch mit intakten Möglichkeiten auf die Top 10 in den Samstag.

Am Finaltag hat Lukas Lipold dann auf den ersten Löchern richtig zu kämpfen um halbwegs einen brauchbaren Rhythmus zu finden, was sich auf nur fünf Löchern auch in drei Bogeys niederschlägt. In Folge fängt er sich zwar und notiert mit Fortdauer auch Birdies, mehr als die 73 (+1) geht sich aber nicht aus, womit er sich mit einem 17. Rang zufrieden zeigen muss. Daniel Hebenstreit bekommt kaum mehr einen Fuß auf den Boden, häuft Fehler um Fehler an und rutscht mit einer 79 (+7) schlussendlich noch deutlich bis auf Platz 28 ab.

Leaderboard Tunisian Golf Open