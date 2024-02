Straka wagt ein Tänzchen mit Tiger

Sepp Straka matcht sich mit den Stars beim Genesis Invitational, dem 3. Turnier der Signature Events mit 20 Millionen Dollar Preisgeld.

Vierter Einsatz im neuen Golfjahr für Sepp Straka beim dritten Signature Event der PGA Tour, bei dem er sogar ein Tänzchen mit Tiger Woods wagt. Bei der Genesis Invitational geht es erneut über vier Tage um 20 Millionen Dollar Preisgeld. Wie auch bei den anderen von Spielern gehosteten Turnieren – der Arnold Palmer und dem Memorial – wird es jedoch einen Cut nach 36 Löchern geben. In dem Elitefeld von nur 70 Spielern gilt es dabei die Top 50 und Schlaggleiche zu erreichen oder innerhalb von 10 Schlägen zur Spitze zu bleiben.

Österreichs Nummer 1 hofft nach den Plätzen 12 und 26 bei den bisherigen Eliteturnieren des Jahres auf ein erstes Topergebnis, vor allem da er im World Ranking zuletzt vom 17. auf den 22. Rang abgerutscht war.

Der berühmte Riviera Country Club liegt Sepp, der hier vor zwei Jahren 15. wurde und den kurzen, aber höchst anspruchsvollen Platz gerne spielt. Das Turnier in den Hollywood Hills steht jedoch ganz im Zeichen des nächsten Comebacks von Tiger Woods, der erstmals seit der Aufgabe beim Masters vor ziemlich genau einem Jahr wieder bei einem offiziellen Turnier der PGA Tour an den Start geht.

4 Millionen Dollar für den Champion

Statt 18 % der Gesamtpreisgeldsumme wird der Sieger am Sonntag sogar 20% der 20 Millionen, also 4,000.000 US Dollar plus einen Handschlag von Tiger Woods erhalten (außer der Tiger gewinnt selbst).

Gut, dass Sepp den Riviera Country Club schon aus den Vorjahren gut kennt, der als ultimativer Shotmaking Course gilt. Die Fairways zu treffen ist Pflicht um sich auf den schnellen, ondulierten Grüns machbare Chancen aufzulegen – ansonsten wird es ein brutaler Kampf ums Par. Kein Wunder, dass der Schlagdurchschnitt auf dem Par 71-Kurs üblicherweise über Par liegt. Mit einem Elitefeld am Start und angenehmem Golfwetter könnte es jedoch heuer deutlicher in die roten Zahlen gehen.

SKY überträgt LIVE an allen vier Spieltagen

Tee-Times und Leaderboard Genesis Invitational