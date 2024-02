Windspiele in Riad

Sarah Schober stemmt sich auf den Frontnine sehenswert gegen den zähen Wüstenwind und liegt bei den Saudi Ladies International nach der 74 gleich beim LET-Saisondebüt auf Cutkurs. Emma Spitz hat im Riyadh GC härter zu kämpfen, hat beim hochdotierten Event aber nach der das Wochenende durchaus noch in Reichweite.

Mit einem absoluten Kracher, dem 5 Millionen Dollar-Turnier und zugleich höchst dotierten des Jahres außerhalb der Majors, starten Emma Spitz und Sarah Schober in ihr neues Golfjahr. Beim Saudi Ladies International hängen jedoch zugleich die Trauben sehr hoch, werden doch erneut viele Stars der LPGA Tour wie Georgia Hall oder Charley Hull mit dabei sein. Das ist besonders bitter für Christine Wolf, die aufgrund einer Grippe zuletzt für Kenia absagen musste und Riyadh nur auf der Warteliste geführt wird, nachdem sie im Vorjahr nur knapp die volle Tourkarte gehalten hatte.

Sarah Schober hat am Nachmittag bei durchwegs windigen Verhältnissen – der Wind pfeift mit teils über 40 km/h – gleich zu Beginn mit Problemen zu kämpfen, findet sie doch nur mit zwei Bogeys auf den Backnine ins Turnier. In Folge stabilisiert die Steirerin aber ihr Spiel und krallt sich schließlich am Par 5 der 14 auch das erste Birdie. Die Freude währt jedoch nur kurz, stolpert sie doch gleich danach auf der 16 sogar in ein Doppelbogey und rutscht mit weiterem Fehler am Par 3 der 17 sogar bereits auf 4 über Par ab.

Nur kurz bringt sie dann etwas Ruhe in ihr Spiel, ehe es schon auf der 1 und dem Par 5 der 2 im immer böiger werdenden Wind mit den nächsten Fehlern noch weiter zurück geht. Sarah findet aber rechtzeitig den Ausweg aus der Negativspirale, denn mit Birdies auf der 3 und dem Par 5 der 5 kann sie den Schaden durchwegs in Grenzen halten. Auf den Geschmack gekommen krallt sie sich auf der 7 und dem Par 3 der 8 die nächsten Birdies und bringt sich so dank der knallroten Frontnine und der 74 (+2) als 44. sogar auf Kurs in Richtung Wochenende.

„Das war echt eine Herausforderung für die erste Runde im neuen Jahr. Es war ein brutaler Wind und die Sandkörner waren echt teilweise unangenehm. Das Spiel hat sich aber an sich ganz gut angefühlt, wenngleich ich auf den Backnine dumme Fehler gemacht hab, wie etwa auch zwei Dreiputts aus etwa sechs bis sieben Metern. Es war mit drei Schlägern Wind sehr schwierig zu kontrollieren, aber ich hab gewusst, dass ich einfach dran bleiben muss und es war schön zu sehen, dass am Schluss dann auch die Putts gefallen sind. Morgen heißt es früh raus, aber ich freu mich schon, denn die Verhältnisse sollten in der Früh mit der allerersten Startzeit richtig gut sein“, so Sarah nach ihren ersten 18 Löchern in der neuen Saison.

Spitz mit hartem Kampf

Emma Spitz ist zum Auftakt gleich in den Morgenstunden am Platz unterwegs und zeigt bei bereits recht trickreichen Windverhältnissen mit einer anfänglichen Parserie zumindest auf den ersten Löchern noch keine großen Anzeichen von Rostspuren im Spiel. Nachdem sie jedoch gleich beide Par 5 Löcher der Frontnine nicht zu Birdies überreden kann, ändert sich dies ab dem Par 3 der 6 recht drastisch, denn mit zwei Schlagverlusten in Folge geht es erstmals spürbar in den Plusbereich zurück und da sich kurz vor dem Turn auch auf der 9 nur ein Bogey ausgeht, biegt sie sogar nur mit 3 über Par auf die hintere Platzhälfte ab.

Dort geht es auch vorerst in der gleichen Tonart weiter, wie der nächste Fehler auf der 10 beweist. Am Par 5 der 12 geht sich dann auch das erste Erfolgserlebnis aus, dass sie jedoch schon auf der 13 prompt wieder verspielt. Das Gesehene wiederholt sich dann kurze Zeit später gleich noch zweimal, denn wieder holt sie sich am Par 5 ein Birdie, rutscht jedoch erneut postwendend wieder zurück und kann selbst einen weiteren roten Eintrag am Par 3 der 17 nicht über die Zeit schaukeln, was schlussendlich nur in einer 76 (+4) mündet. Angesichts des zähen Winds hat sie als 66. aber das Wochenende klar noch in Reichweite.

Patty Tavatanakit (THA) liegt nach einer 66 (-6) unangefochten in Führung.

Leaderboard Saudi Ladies International

