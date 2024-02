Straka noch nicht hollywoodreif

Sepp Straka notiert zum Auftakt der Genesis Invitational nur eine 73 (+2) und kann damit beim Elevated Event der PGA Tour mit den durchwegs guten Scores überhaupt nicht Schritt halten. Tiger Woods (USA) legt im Riviera CC ein kurzweiliges Comeback hin.

Vierter Einsatz im neuen Golfjahr für Sepp Straka beim dritten Signature Event der PGA Tour, bei dem er sogar ein Tänzchen mit Tiger Woods wagt. Bei der Genesis Invitational geht es erneut über vier Tage um 20 Millionen Dollar Preisgeld. Wie auch bei den anderen von Spielern gehosteten Turnieren – der Arnold Palmer und dem Memorial – wird es jedoch einen Cut nach 36 Löchern geben. In dem Elitefeld von nur 70 Spielern gilt es dabei die Top 50 und Schlaggleiche zu erreichen oder innerhalb von 10 Schlägen zur Spitze zu bleiben.

Österreichs Nummer 1 hofft nach den Plätzen 12 und 26 bei den bisherigen Eliteturnieren des Jahres auf ein erstes Topergebnis, vor allem da er im World Ranking zuletzt vom 17. auf den 22. Rang abgerutscht war. Der berühmte Riviera Country Club liegt Sepp, der hier vor zwei Jahren 15. wurde und den kurzen, aber höchst anspruchsvollen Platz gerne spielt. Zum Auftakt ist er erst mit relativ später Startzeit unterwegs und überschlägt aus dem Rough gleich einmal das Grün des gutmütigen Par 5 Auftaktlochs. Zwar fällt auch der Chip zurück zur Fahne etwas ungenau aus, aus knapp drei Metern spielt der Putter aber mit und ermöglicht sofort das erste Birdie.

Ungenauigkeiten nehmen zu

Richtig lange hält er sich jedoch nicht in den roten Zahlen, da eine zu kurze Annäherung auf der 3 im Grünbunker versandet, von wo aus er das Bogey nicht mehr verhindern kann. Der erste Fehler lässt auch den Putter vorerst etwas frösteln, denn aus 1,5 Metern rollt der Parputt am darauffolgenden Par 3 am Ziel vorbei, womit er rasch sogar in den Plusbereich abdriftet. Auf der 7 zündet Österreichs Nummer 1 dann aber aus dem Rough ein perfektes Eisen und dreht sein Score aus nicht einmal einem Meter wieder auf Level Par zurück. Auf der 9 ergibt sich gleich die nächste Chance, aus drei Metern fehlen am Ende jedoch Zentimeter aufs nächste Erfolgserlebnis.

Nach einem Vollbrett vom Tee hat er am Par 5 der 11 dann kein Problem die Attacke am Grün unterzubringen und schnappt sich zwei Putts später sein drittes Birdie des Tages, womit er erstmals seit der 1 wieder unter Par abtaucht. Schon ein Loch später ist das Minus jedoch auch schon wieder weg, da er sich nach verfehltem Grün nicht mehr zum Par scramblen kann. Nachdem auf der 14 der Drive versandet und der Zehnmeterputt zum Par nicht fällt, wird es auf der 14 dann sogar noch bitterer. So richtig frustriert verschiebt er dann auch noch am Par 5 der 17 aus 1,5 Metern und bringt so sogar nur die 73 (+2) über die Ziellinie, was gerade mal für Rang 60 reicht.

Tiger Woods mit kurzweiligem Comeback

Das Turnier in den Hollywood Hills steht klar im Zeichen des nächsten Comebacks von Tiger Woods, der erstmals seit der Aufgabe beim Masters vor ziemlich genau einem Jahr wieder bei einem offiziellen Turnier der PGA Tour an den Start geht. Trotz eines anfänglichen Pars lässt sich der Flugrost im Spiel des 48-jährigen nicht wirklich leugnen, wie zwei schnelle Bogeys danach unterstreichen. Gepusht von den zahlreich erschienen Zusehern dreht er dank zweier Par 3 Birdies aber noch auf den Frontnine sein Score wieder in den roten Bereich und kommt so immerhin bei 1 unter Par auf den Backnine an.

Dort marschiert Tiger dann sprichwörtlich durch ein Wechselbad der Gefühle, denn nach unguter Bunkerlage brummt ihm ausgerechnet das drivebare Par 4 der 10 den nächsten Schlagverlust aufs Auge und selbst ein Par 5 Birdie danach radiert er sich mit Fehlern auf der 12 und der 15 mehr als aus. Dank einer gelungenen Grünattacke dreht er sein Score zwar am Par 5 der 17 wieder auf Anfang, eine total misslungene Annäherung auf der 18 brummt ihm aber noch ein Bogey auf, was ihn am Ende mit der 72 (+1) und als 49. zurück ins Clubhaus kommen lässt.

Patrick Cantlay (USA) setzt mit einer 64 (-7) die vorläufige Bestmarke.

Leaderboard Genesis Invitational

