Ermutigender Warmup

SONY OPEN – FINAL: Sepp Straka beweist mit drei starken Golfrunden und einem guten Mittelfeldergebnis dass er bereit ist für ein starkes Golfjahr 2021.

Nach dem Missed Cut beim Debüt vor zwei Jahren und Platz 53 im Vorjahr steigert sich Sepp Straka heuer beim Opener in Honolulu zu einem Ergebnis rund um Position 25 bei stolzen 14 unter Par. Damit liegt der Wiener Mitte Jänner weiter rund um Position 50 im FedExCup, so gut wie noch nie so früh in der Saison.

Drei Tage lang Aufholjagd

Nach der wilden und zu fehleranfälligen Auftaktrunde von 1 unter Par musste Sepp an den weiteren Tagen mit zwei 66er-Runden gehörig die Ärmel aufkrempeln. Denn kam er nicht näher als bis auf 5 Shots an die Top 10 heran. Immerhin hatte der Wiener am Sonntag das Glück, mit allererster Startzeit vom 10. Abschlag loslegen zu dürfen.

Das 320 Meter lange Par 4 der 10 versucht Straka erstmals in dieser Woche anzudriven, landet jedoch im Grünbunker. Das Risiko wird jedoch nicht mit einem schnellen Birdie belohnt. Ein starkes Eisen am anschließenden Par 3 legt dem Putter die nächste Chance auf, die er aus knapp drei Metern nützt und erstmals zweistellig unter Par am Leaderboard auftaucht. Doch gleich am nächsten Loch landet Sepp auf der falschen Seite des Grüns und muss aus über 25 Metern das Dreiputt-Bogey einstecken.

An der 14 versenkt dann Straka seinen bislang längsten Birdieputt des Wochenendes, aus 5 Metern. Zwei Bahnen später ist es ein perfektes Eisen, das dem Putter wenig Arbeit zum nächsten Schlaggewinn übrig lässt. Auch wenn am Par 5 der 18 nach Schuss in Fairway- und Grünbunker nur das Par herausspringt, macht Straka bis zur Halbzeit schon gut 15 Ränge gut.

Auf den vorderen 9 Löchern lässt der 27-jährige zuerst einen Sitzer aus zwei Metern aus um gleich darauf am schwersten Loch, der 3, das Bogey zu kassieren. Zweimal flirtet er mit dem Wasserhindernis, erreicht zwar trocken das Rough rund ums Grün, schafft danach aber nicht mehr den machbaren Par-Save. 5 Bahnen lang heißt es geduldig bleiben, ehe auch auf den Front 9 ein Birdie gelingen will: der Putter hat daran aus gut 5 Metern den Löwenanteil am Erfolg.

Gegen Ende der Runde passt sich der Putter immer mehr dem hawaiianischen Hitzeindex an: am vorletzten Grün stopft Sepp einen Riesenputt aus 16 Metern zum Birdie. Seinen letzten Drive des Turniers schickt er satte 310 Meter das Fairway hinunter und hat nur noch ein kurzes Eisen aus 140 Metern ins Grün. Genauso perfekt ist die Annäherung und aus kurzer Distanz stopft er noch den Eagle Putt, der so wie im Vorjahr eine heiße 65 zum Abschluss einbringt. Bei 14 unter Par geht es auch am Sonntag noch ein gutes Stück nordwärts am Leaderboard.

