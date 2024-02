Straka hält sich in Schlagdistanz

Sepp Straka geht am Freitag beim Pebble Beach Pro-Am zwar nicht wirklich vieles leicht von der Hand, mit einer 71 im traditionsreichen Pebble Beach Links hält er sich beim Elevated Event der PGA Tour aber noch in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen.

Sepp Straka legte zum Auftakt des ersten Elevated Events der neuen PGA Tour Saison eine durchaus sehenswerte erste Runde hin, denn in Spyglass Hill hatte der Longhitter sein Visier scharf gestellt und notierte nach vier Birdies und nur einem Bogey eine 69 (-3), womit er es sich nur knapp hinter den Spitzenrängen gemütlich machte.

An den nächsten Tagen wartet nun beim 20 Millionen Event mit Pebble Beach einer der Traditionskurse schlechthin auf Österreichs Nummer 1. Den kalifornischen Linkskurs kennt Sepp auch bereits bestens, feierte er doch eben genau dort vor einigen Jahren sein US Open Debüt.

Mit sicheren Schlägen startet der zweifache PGA Tour Champion noch ganz sicher mit anfänglichen Pars in den zweiten Spieltag, nachdem jedoch der Teeshot am Par 3 der 12 im Grünbunker verschwindet, lässt sich der erste Schlagverlust nicht mehr abwenden. Der Faux-pas bringt ihn zwar nicht wirklich aus der Ruhe, mit knapp verschobenen Putts kann er jedoch auch nicht kontern, womit er weiterhin noch auf das erste Birdie am Freitag warten muss.

Zumindest unter Par

Kurz vor dem Wechsel auf die Frontnine parkt er dann am berühmten Par 5 der 18 die Grünattacke knapp vor dem Kurzgemähten und dreht mit Chip und Putt sein Tagesscore wieder auf Level Par zurück. Auf der vorderen Platzhälfte kommt dann langsam aber sicher auch endlich der Putter auf Temperatur, denn auf der 4 rollt aus sechs Metern der Birdieputt ins Ziel und drückt so Sepp’s Score erstmals am zweiten Spieltag in den roten Bereich.

Am letzten Par 5 legt er den Ball dann am Vorgrün ab und hat mit zwei Putts keinerlei Problem das dritte Birdie des Tages zu notieren. Am Schlussloch streikt dann aber noch der Putter und hängt ihm mit einem Dreiputt ein finales Bogey um, weshalb er sich am Ende mit der 71 (-1) anfreunden muss. Diese lässt ihn zwar recht deutlich bis auf Rang 34 abrutschen, bei „nur“ drei Schlägen Rückstand auf die Top 10 hält er sich aber noch in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen.

Thomas Detry (BEL), Ludvig Aberg (SWE) und Scottie Scheffler (USA) teilen sich bei gesamt 11 unter Par die Spitzenposition.

Leaderboard Pebble Beach Pro-Am

>> SKY überträgt Live und in HD vom Pebble Beach Pro-Am.