Wiesbergers Kreuz mit den Grüns

Bernd Wiesberger zeigt im erneut recht trickreichen Wind bei den Bahrain Championship im langen Spiel zwar eine durchwegs solide bis starke Leistung, lässt auf den Grüns jedoch viel zu viel liegen und rutscht so beim DP World Tour Event im Royal GC mit einer 73 (+1) leicht zurück.

Bernd Wiesberger stemmte sich am Freitag Vormittag erfolgreich gegen den trickreichen böigen Wind und packte auf die 68 (-4) vom Donnerstag eine 71 (-1) drauf, was ihn nur knapp hinter den Top 10 ins Wochenende starten lässt. Bei „nur“ vier Schlägen Rückstand auf das Führungstrio könnte er sich mit einem starken Moving Day wohl sogar noch ins Titelrennen einmischen.

Mit starken Eisen legt er sich dann gleich auf den ersten Löchern machbare Birdiechancen auf, aus sechs bzw. 3,5 Metern ist jedoch der Putter noch nicht richtig temperiert um diese auch verwerten zu können. Auf der 4 zündet der Südburgenländer dann nach verzogenem Drive ein perfektes Eisen und krallt sich aus einem knappen Meter den ersten roten Eintrag.

Nachlegen kann er vorerst jedoch nicht und da in Folge der Putter schlagartig wieder auskühlt und ihm am Par 3 der 7 mit einem Dreiputt auch das erste Bogey umhängt, tritt er am Samstag auf den Frontnine doch ziemlich auf der Stelle. Sehenswert parkt er dann kurz vor dem Turn am Par 5 der 9 die Attacke am Grün, benötigt aus gut 22 Metern jedoch drei Anläufe und verpasst so ein durchaus mögliches weiteres Birdie.

Viel liegengelassen

Die ausgelassene Chance rächt sich dann wenige Löcher später, denn nach einem überschlagenen Grün kann er sich am Par 3 der 12 nicht mehr zum Par scramblen und driftet damit estmals am Samstag in den Plusbereich ab. Die Probleme auf den Grüns

reißen auch danach nicht ab, wie ein weiteres verpasstes Birdie am Par 5 danach aus 1,5 Metern beweist. Am zweiten Par 5 der hinteren Neun gleich danach macht er seine Sache dann aber besser und rückt sein Score aus einem knappen Meter wieder zurecht.

Nicht nur, dass ihm im erneut recht trickreichen Wind der abermalige Sprung unter Par verwehrt bleibt, schlittert er auf der 18 aus gut 14 Metern sogar noch in ein Dreiputtbogey und bringt so schlussendlich nur die 73 (+1) zum Recording und büßt damit einige Ränge ein. Damit wächst zwar auch der Rückstand zur Spitze verständlicherweise an, ein Topergebnis hätte der 38-jährige mit einem starken letzten Spieltag vom 17. Rang aus aber durchaus noch in Reichweite.

Dylan Frittelli (RSA) führt nach der 69 (-3) und bei gesamt 12 unter Par.

Leaderboard Bahrain Championship

