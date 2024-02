Regner gleich auf Betriebstemperatur

Niklas Regner stemmt bei den SDC Open ganz souverän den Cut und wird so gleich bei seinem ersten Challenge Tour Saisoneinsatz Preisgeld mitnehmen.

Mit der SDC Open im südafrikanischen Limpopo eröffnet Niklas Regner auch heuer sein neues Golfjahr auf der Challenge Tour. Im Vorjahr war der Kurs sein bester beim South African Swing, wo der Liezener immerhin einen 18. Platz erreichte. In den Zebula Golf Estates wird starke Konkurrenz erwartet, da erneut Challenge- und Sunshine Tour gemeinsam das 350.000 Dollar-Event ausrichten.

Mit Pars beginnt der einzige Österreicher im Feld seine Saison sehr solide und schnappt sich schließlich am Par 3 der 13 ein frühes erstes Birdie, dass er jedoch prompt auch wieder verspielt. Gut, dass sich gleich danach die nächsten Birdies ausgehen, weshalb er trotz eines zweiten Fehlers die Frontnine aus dem roten Bereich in Angriff nimmt.

Dort hält er Fehler dann gekonnt fern und da er neben noch gleich drei weiteren Birdies lediglich noch einen Schlagverlust einstecken muss, geht sich mit der 69 (-3) sogar ein Start in den 60ern aus. Damit hat er zwar mit den Spitzenrängen bei generell gut Scores noch nicht ganz mithalten, bringt sich aber immerhin in Schlagdistanz zu den Top 10 auf Kurs in Richtung Wochenende.

Knallrot am Freitag

Ausgerechnet das Par 5 der 2 brummt dem Liezener am Freitag Nachmittag ein frühes Bogey auf und wirft ihn bereits nach nur zwei Löchern hinter die gezogene Linie zurück. Den Fehler steckt er aber bestens weg und zieht mit einem roten Triplepack vom Par 3 der 4 weg mit großen Schritten nach vor.

Rund um den Turn geht er es dann etwas ruhiger an, ehe er mit den nächsten Schlaggewinnen auf der 12 und dem Par 5 der 15 das Tempo wieder verschärft. Zwar schleicht sich danach auf der 16 noch ein Bogey ein, dieses bessert er am Par 5 Schlussloch aber wieder aus und cuttet so ganz souverän gleich bei seinem ersten Saisoneinsatz als 24. ins Wochenende.

„Es war heute leider auf den ersten Neun vom Tee nicht so besonders, aber ich hab den Score trotzdem gut zusammengehalten. Nach dem Turn wars dann deutlich sicherer. Ich hab auf der 12 einen Drive auf 2,5 Meter hingeschlagen, leider ist der Putt ausgelippt und danach auch ein 9er Eisen auf drei Meter zur Fahne gelegt, wo der Putt über die Kante gerollt ist. Es war heute besser als gestern und wenn ich die paar ‚Misses‘ noch weglasse, dann schauts schon ganz gut aus“, lässt er die ersten beiden Tage kurz Revue passieren.

Gleich drei Spieler teilen sich bei gesamt 12 unter Par die Führungsrolle.

