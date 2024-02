Wiesberger segelt aussichtsreich ins Wochenende

Bernd Wiesberger lässt sich bei den Bahrain Championship vom böigen und trickreichen Wind nicht aus der Ruhe bringen und segelt nach der 71 in richtig aussichtsreicher Position ins Wochenende. Matthias Schwab verpasst auch beim dritten Start beim Desert Swing der DP World Tour den Cut. Lukas Nemecz ist im Royal GC erst mit später Tee Time unterwegs.

Bernd Wiesberger zeigte sich zum Auftakt in Bahrain durchaus in Birdielaune, denn der Südburgenländer verewigte gleich sechs rote Einträge auf der Scorecard, was bei nur zwei Fehlern für eine 68 (-4) reichte. Damit startet er am Freitag Vormittag mit gerade mal einem Schlag Rückstand auf die Top 10 in die zweite Umrundung. Lukas Nemecz und vor allem Matthias Schwab hatten deutlich härter zu kämpfen und müssen am zweiten Spieltag gehörig zulegen, wollen sie aus Bahrain noch Preisgeld und Punkte mitnehmen.

Nach zwei recht stressfreien Pars, misst Bernd Wiesberger am Par 5 der 3 sein Wedge perfekt an und holt sich aus einem Meter ein frühes erstes Birdie ab. Nach verzogenem Drive hat er danach auf der 4 zwar etwas zu kämpfen, kratzt aber noch das Par auf die Scorecard und bringt schließlich am Par 3 der 7 seinen Putter wieder auf Temperatur, was aus drei Metern das nächste Birdie springen lässt.

Da er sich dann nach starker Grünattacke auch am Par 5 der 9 einen roten Eintrag sichert, taucht er erstmals sogar an der Spitze auf, verlässt diese jedoch zu Beginn der Backnine nach verpasstem Up & Down mit dem ersten Bogey wieder. Bei schwierigem böigen Wind spult der Südburgenländer danach souverän Pars ab, womit er sich bei durchwegs höher angesiedelten Scores regelrecht im Spitzenfeld festkrallt.

Im Finish kühlt dann jedoch der 14. Schläger im Bag unangenehm ab, denn auf der 15 will der Ball aus einem Meter nicht ins Loch, womit das zweite Bogey nicht mehr zu verhindern ist. Auf den letzten Bahnen wird es dann gleich doppelt stressig, sowohl am Par 3 der 16 aus dem Grünbunker, als auch am Schlussloch nach verzogenem Drive kratzt er aber Pars auf die Scorecard und zieht so nach der 71 (-1) in richtig aussichtsreicher Position ins Wochenend ein.

Schwab scheitert erneut am Cut

Matthias Schwab kommt auch weiterhin nicht ins Rollen, denn nach verpasstem Par 5 Birdie auf der 3 brummt er sich nach verzogener Annäherung und Dreiputt auf der 6 sogar ein Doppelbogey auf, womit der Cut wohl nach nur wenigen Löchern nur noch theoretischer Natur ist. Ein Par 3 Bogey nach überschlagenem Grün auf der 7 unterstreicht die derzeitigen Probleme im Spiel des Schladming-Pros dann zusätzlich.

Bei den schwierigen Verhältnissen zeigt er auf den verbleibenden Löchern dann zwar richtig starkes Golf und holt sich bei makelloser Performance am Schlussloch sogar noch ein Birdie ab, aufgrund der verpatzten Auftaktrunde geht der Rohrmooser aber nach der 74 (+2) auch in Bahrain wieder leer aus.

