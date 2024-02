Straka mit scharfem Visier

Sepp Straka hat sein Visier in Spyglass Hills eindeutig scharf gestellt und startet mit einer sehenswerten 69 (-2) ins Pebble Beach Pro-Am, womit er es sich beim ersten Elevated Event der PGA Tour Saison nur knapp hinter den Top 10 gemütlich macht.

Nach dem enttäuschenden Auftritt zuletzt in Torrey Pines, wo nicht viel zusammen gelaufen ist, baut Sepp Straka beim nächsten Turnierstart auf die guten Erinnerungen an Pebble Beach. Beim nordkalifornischen Links-Klassiker hat er vor 5 Jahren sein US Open-Debüt gegeben und gleich einen 28. Platz erreicht. Die Bedingungen sind jedoch Anfang Februar in Monterey traditionell ganz anders: mit wenig Rough und leichtem Course Setup, da das PGA Tour-Event als Pro Am gespielt wird.

Dennoch ist heuer vieles anders, denn in Monterey Peninsula wird nicht mehr gespielt, stattdessen geht es nur noch in Spyglass Hills und Pebble Beach zur Sache. Ein Weltklassefeld von nur 80 Spielern bestreitet ihr zweites von acht Turnieren der Signature Events, und das bei 20 Millionen Dollar Preisgeld ohne Cut. Entsprechend stark ist das Feld mit Rory McIlroy, Scottie Scheffler oder Viktor Hovland besetzt.

Blitzstart in Spyglass

Zum Auftakt ist Sepp in Spyglass unterwegs und holt sich dank eines starken Wedges gleich am Par 5 der 1 das erhoffte anfängliche Birdie ab. Nur kurz muss er sich dann in Geduld üben, ehe ein sehenswerter Teeshot am Par 3 der 3 bereits das nächste Erfolgserlebnis ermöglicht. Das bringt den Longhitter endgültig richtig ins Rollen, denn auch auf der 4 rollt der Birdieputt ins Ziel, womit er bereits nach nur wenigen gespielten Löchern erstmals ganz vorne auftaucht.

Die Abschläge sind in Folge jedoch zu ungenau, was den Stresslevel doch einigermaßen erhöht. Auf der 8 geht sich dann aufgrund der Ungenauigkeiten auch erstmals das Par nicht mehr aus. Zwar stabilisiert er sein Spiel danach prompt wieder, einem weiteren Birdie läuft er jedoch lange Zeit vergeblich hinterher. Erst auf der 17 findet dann ein Putt den Weg ins Ziel und mit seinem insgesamt vierten Birdie bleibt er auch voll an den Top 10 dran.

Am Schlussloch lässt er dann nichts mehr anbrennen und marschiert so zum Auftakt mit der 69 (-3) zurück ins Clubhaus, womit er es sich nur knapp hinter den Spitzenrängen gemütlich macht.

Leaderboard Pebble Beach Pro-Am

>> SKY überträgt Live und in HD vom Pebble Beach Pro-Am.