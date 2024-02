Straka’s fehlerloser Move

Sepp Straka packt am Moving Day beim Pebble Beach Pro-Am eine fehlerlose 68 (-4) aus und bleibt damit beim Elevated Event der PGA Tour vor den letzten 18 Löchern an den Top 10 dran.

Nach einer 69 (-3) zum Auftakt in Spyglass Hill – gespielt wurde an den ersten beiden Tagen auf zwei Kursen, ehe am Wochenende nun nur noch der altehrwürdige Linkskurs von Pebble Beach auf die Spieler wartet – ging Sepp Straka am Freitag in Pebble Beach nicht wirklich vieles leicht von der Hand und mit einer 71 (-1) rutschte der Longhitter auch bis ins Mittelfeld ab. Bei „nur“ drei Schlägen Rückstand auf die Top 10 liegt ein Spitzenergebnis beim 20 Millionen Elevated Event in Nordkalifornien jedoch nach wie vor klar in Reichweite. Am Moving Day hat Österreichs Nummer 1 nun sogar den Vorteil der allerersten Startzeit, was er klarerweise bestmöglichst ausnützen möchte.

Bereits auf der 2 hat er dann auch erstmals bereits Grund zu jubeln, denn trotz versandeter Grünattacke geht sich am Par 5 das erste Birdie aus. Auch danach muss er sich nicht lange in Geduld, da er bereits auf der 4 aus einer lasergenauen Annäherung ein weiteres Mal Kapital schlagen kann. Die zweite lange Bahn lässt aus dem Grünbunker zwar keinen weiteren roten Eintrag springen, mit dem soliden Spiel von Tee bis Grün kommt er bislang jedoch auch weiterhin noch nicht in die Verlegenheit einen Schlag abgeben zu müssen.

Makellos zurück ins Clubhaus

Erst auf der 8 wird es ertmals richtig stressig, den Chip aus unguter Roughlage meistert er aber gekonnt und legt sich danach auf der 9 mit einem weiteren ganz starken Eisen sogar eine dicke Birdiemöglichkeit auf, die der Putter aus zwei Metern diesmal jedoch nicht in Zählbares ummünzen kann. Zwei Löcher später heizt sich das Gerät fürs Kurzgemähte dann jedoch wieder auf und lässt aus 4,5 Metern den dritten Schlaggewinn springen.

Zwar rollt der Birdieputt in Folge aus gut drei Metern am Par 5 der 14 noch knapp am Ziel vorbei, ein Loch später gelingt die Übung aus ganz ähnlicher Distanz jedoch deutlich besser und mit dem bereits vierten Erfolgserlebnis am Samstag bleibt er hartnäckig an den Top 10 dran. Auf den verbleibenden Löchern lässt er dann nichts mehr anbrennen, notiert mit der fehlerlosen 68 (-4) seine bislang beste Runde der Woche und klettert damit nicht nur im Klassement weiter in Richtung Norden bis auf etwa Rang 20 nach oben, sondern wahrt, eine starke Finalrunde vorausgesetzt, außerdem die Chance aus Nordkalifornien ein Topergebnis mitzunehmen.

