U.S. Open – News Ticker

U.S. OPEN 2023 – LIVE NEWS-TICKER: Sepp Straka peilt erstes Topergebnis bei seiner 3. US Open an +++

+++ Gute Erinnerungen +++

„Ich kenn den Kurs noch vom Walker Cup und kann mich noch erinnern, dass es wirklich herausfordernd war. Es gibt Löcher wo man attackieren kann und es gibt Löcher wo man echt aufpassen muss, dass man nicht unter die Räder kommt. Man hat fast pausenslos andere Schläger in die Grüns, was einem allerdings auch Optionen eröffnet“, so die Nummer 1 der Welt Scottie Scheffler.

Max Homa (USA) hat nach seinem Platzrekord im Jahr 2013 beste Erinnerungen an das Gelände: „Wir haben heute auf der Proberunde noch darüber gesprochen und irgendwie fühle ich mich echt alt, denn es wirkt in der Erinnerung nicht so als wäre die 61 von meiner College Zeit schon zehn Jahre her. Ich hab erst zweimal seit damals hier gespielt, aber es ist einfach ein richtig guter Golfplatz in aus meiner Sicht der besten Stadt der Welt. Es ist einfach cool wieder hier zu sein.“

+++ Sepp zunächst früh +++

Sepp Straka startet am Donnerstag gleich mit früher Tee Time ins Major, denn der einzige Österreicher im Feld nimmt die Auftaktrunde ab 16:51 MEZ von der 10 aus gemeinsam mit Tom Hoge (USA) und Sergio Garcia (ESP) in Angriff. Am Freitag hat der ehemalige Georgia Bulldog dann aufgrund der neunstündigen Zeitverschiebung nach Kalifornien aus heimischer Sicht Nachtschicht und beginnt erst um 22:21 MEZ auf der 1 seinen Zweitrundenauftritt.

+++ Die üblichen Verdächtigen +++

Wie wohl nicht anders zu erwarten werden bei den Buchmachern auch in Los Angeles wieder die üblichen Verdächtigen als Top Favoriten gehandelt. Allen voran die Nummer 1 der Welt Scottie Scheffler, der mit seinem 2. Platz letztes Jahr bereits heftig um seinen ersten US Open Titel mitfightete. Dass der Texaner auch heuer in Spitzenform agiert zeigte er erst vor wenigen Wochen, als er lediglich Brooks Koepka (USA), der klarerweise auch in Kalifornien wieder ein heißer Titelanwärter ist, bei den PGA Championship den Vortitt lassen musste. Auch Powergolfer und amtierenden Masters-Champion Jon Rahm (ESP), sowie den frisch gebackenen Memorial Sieger Viktor Hovland (NOR) oder Dauerbrenner Rory McIlroy (NIR) sollte man am Zettel weit oben haben.

+++ Wettergott meint es gut +++

Der Wettergott meint es mit den diesjährigen US Open aller Voraussicht nach richtig gut, denn an allen vier Tagen sollten absolut beste Golfbedingungen auf die Akteure warten mit nur leichter bewölkung und Spitzenwerten von 22 bis 25 Grad Celsius. Auch Gewitter sind, nach zumindest derzeitiger Prognose, wohl keine im Anmarsch, womit das dritte Major des Jahres ohne gröbere Verzögerungen über die Bühne gehen dürfte.

+++ Gute Mischung +++

Zumindest auf den ersten Blick scheint der Los Angeles CC eine durchaus gelungene Mischung aus enormer Länge und Risk & Reward Holes zu sein. Vor allem einige blinde Abschläge, sowie schwierige Annäherungen könnten sich zu echten Gamechangern erweisen. Was wohl bereits klar erscheint ist, dass die Abschläge wohl zwingend die Fairways finden müssen um nicht gehörig unter die Räder zu kommen.

+++ Sepp Straka zu neuen Höhen? +++

Sepp Straka bestreitet im Los Angeles Country Club seine bereits dritte U.S. Open, wie bereits im Vorjahr als einziger Österreicher im Feld. Beim dritten Major des Jahres peilt der Wiener nicht nur die zweite Finalteilnahme an, sondern möchte seine persönliche Bestmarke, einen 28. Platz beim Debüt vor vier Jahren, unbedingt toppen.

Die Form dürfte nach dem neuen Österreich-Rekord für Majors stimmen – einem 7. Platz bei der PGA Championship und guten Golfrunden auch danach – somit dürfen die heimischen Fans optimistisch für das dritte Major des Jahres sein. Leider sind die Spielzeiten an der amerikanischen Westküste mit 9 Stunden Zeitverschiebung nicht gerade ideal.

+++ Nordkurs verspricht harten Golftest +++

Scottie Scheffler, Will Zalatoris und Collin Morikawa konnten 2017 beim Walker Cup den berühmten Nordkurs im Los Angeles Country Club ausgiebig testen und haben somit einen kleinen Vorteil im Feld der 156 Kontrahenten. Vor allem die ondulierten Grüns gelten als besonders knifflig. Das Par 70-Layout tischt gleicht 5 Par 3, aber nur drei Par 5 auf. Intelligentes Course-Management unter wechselnden Wetterbedingungen werden zu einer besonderen Herausforderung werden.