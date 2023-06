Richtige Stellschrauben justiert

KASKADA CHALLENGE – 1. RUNDE: Niklas Regner scheint in den Trainingssessions die richtigen Stellschrauben justiert zu haben, denn nach einer knallroten 65 (-6) muss er im Kaskáda Golf Resort lediglich Lorenzo Scalise (ITA) knapp den Vortritt lassen. Auch Max Steinlechner gibt bei seinem Profidebüt eine sehenswerte Visitenkarte ab.

Nach einem unproduktiven Abstecher auf die iberische Halbinsel ist Niklas Regner zurück in der Tschechischen Republik beim zweiten Challenger. Im Kaskada Golf Resort von Brünn hoffen auch Timon Baltl, Max Lechner und Max Steinlechner auf ein Topergebnis. Steinlechner bestreitet sein erstes Tour-Event als Profi und bereitet sich in Europa auf die PGA Tour Canada vor, für die er sich als 20. im neuen PGA Tour University Ranking qualifizierte.

Niklas Regner beginnt am Nachmittag nach Maß und schnappt sich gleich auf der 10 das erste Birdie. Generell scheint der 24-jährige in den letzten Trainingseinheiten an den richtigen Stellschrauben gedreht zu haben, denn nach vier Pars setzt er mit einem Birdiehattrick zu einem sehenswerten Überholmanöver an. Erst ein Bogey auf der 18 bremst den Liezener dann erstmals etwas ein.

Aus der Ruhe lässt er sich vom Bogey aber nicht bringen und holt sich gleich am Par 5 der 1 das nächste Birdie ab, auf das er zeitnah auf der 4 ein weiteres draufpackt. Ein weiterer Fehler auf der 6 spornt ihn dann noch zu einem starken Finish ab, denn mit zwei abschließenden Birdies am Par 3 der 8 und dem Par 5 der 9 steht er schließlich sogar mit der knallroten 65 (-6) beim Recording und muss damit lediglich Lorenzo Scalise knapp den Vortritt lassen.

Gelungene erste Runde als Pro

Mit souveränen Pars findet Max Steinlechner gut ins Turnier, muss schließlich aber auf der 7 das erste Bogey einstecken. Die Reaktion folgt jedoch prompt, denn schon am Par 3 der 8 stopft er den ersten Birdieputt und dreht sein Score so postwendend wieder auf Anfang. Bereits auf der 11 gelingt dann erstmals der Sprung in den roten Bereich, den er jedoch schon auf der 14 mit einem Par 3 Bogey wieder verlässt. Da er aber neben dem Par 5 der 15 auch die 18 noch bestens im Griff hat und sich noch zwei weitere Birdies schnappt, geht sich am Ende immerhin eine 69 (-2) aus, womit er als 21. einen durchaus gelungenen Auftakt verbuchen kann.

Max Lechner findet sich mit allererster Startzeit auf den Backnine zunächst gut zurecht und liegt nach Birdies auf der 11 und dem Par 5 der 15 rasch gut auf Kurs. Kurz vor dem Turn geht der Schwung dann allerdings ziemlich verloren und nach Doppelbogey auf der 17 und Bogey auf der 18 steht er sogar nur im Plusbereich in der 1. Teebox. Eine weitere Doublette auf der 2 und noch ein zusätzliches Bogey auf der 5 werfen ihn dann immer weiter zurück. Erst zwei Erfolgserlebnisse auf der 6 und dem abschließenden Par 5 der 9 halten den Schaden dann noch in Grenzen, nach der 73 (+2) ist der Weg ins Wochenende vom 84. Platz aus aber bereits etwas steinig.

Timon Baltl radiert sich ein anfängliches Birdie zwar sofort wieder aus, locht jedoch auf der 3 und der 4 die nächsten Birdieputts und legt so einen durchaus ansehnlichen Start hin. Wie aus dem Nichts reißt der Schwung aber total ab, und nach Doppelbogey und zwei weiteren Fehlern kommt er sogar nur bei 2 über Par zum Turn. Dort stabilisiert er sein Spiel dann zwar vorerst wieder etwas, kann jedoch keinen Birdiekonter setzen und tritt sich gegen Ende sogar noch drei weitere Fehler ein, womit sich lediglich die 76 (+5) und Rang 123 ausgeht.

Leaderboard Kaskada Challenge