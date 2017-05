Euro-Saison läuft an

GOLF TURNIER-VORSCHAU KW 18 / 2017: In Spanien und Tschechien für die Herren, in der Schweiz für die Damen, läuft die Golfsaison im Eurolande endlich voll an.

Aus dem Winterschlaf

Nach über zwei Monaten Zwangspause nimmt die Alps Tour in Spanien langsam Fahrt auf. Gemeinsam mit der Spanischen Pro Tour wird die Alps de las Castillas im Cabanillas Golfclub von Guadalajara ausgetragen.

Für Tourneuling Markus Habeler, der nach guten Ergebnissen in Ägypten als 14. in der Order of Merit aufscheint, endlich eine Gelegenheit in einen Turnierrhythmus zu kommen. Auch Robin Goger, Uli Weinhandl, H.P. Bacher und weitere Österreicher wollen sich die Chance auf Preisgeld bei dem mit 48.000 Euro gut dotierten Spanien-Event über drei Tage nicht entgehen lassen.

Form ausnützen

Manuel Trappel, der mit starken Runden zuletzt in Prag zweimal nur knapp an Tickets für European- und Challenge Tour vorbeischrammte, sowie Clemens Prader und Berni Reiter, die starke Golfrunden auf der Pro Golf Tour drehten, zählen zu Österreichs größtem Hoffnungen beim Pro Golf Turnier in Tschechien.

Gespielt wird im renommierten Ypsilon Golf Resort von Liberec von Dienstag bis Donnerstag um 30.000 Euro Preisgeld.

Voll im Geschäft

Sepp Straka ist mit einem ersten Top 10-Ergebnis zuletzt in Mexiko endlich auf der Web.com Tour angekommen und liegt auf Rang 49 in der Order of Merit schon einmal gut im Rennen um höhere Weihen im US-Profigolf.

Die gute Form und das gestiegene Selbstvertrauen gilt es nun in der Dominikanischen Republik auszunutzen, wo es ab Donnerstag im Corales Golfclub von Punta Cana um 625.000 US Dollar Preisgeld geht.

So gut wie daheim

Christine Wolf, Sarah Schober und Nina Mühl nutzen die spielfreie Zeit auf der LET um sich auf kurzem Wege in Form zu halten. Die VB Bank Ladies Open im schweizerischen Gams-Werdenberg GC findet nur einen Katzensprung von der Heimat entfernt statt.

Das 40.000 Euro-Turnier im Rahmen der LET Access-Series nutzen auch Nachwuchsspielerinnen wie Ann-Kathrin Maier und Nadine Dreher sowie Österreichs Supergirl Emma Spitz.