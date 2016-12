Tourkarte geschnappt

WEB.COM QUALIFYING FINAL STAGE – FINAL: Sepp Straka schnappt sich mit einer starken letzten Runde im Orange County National souverän die Tourkarte und wird kommendes Jahr auf der Web.com Tour an den Start gehen.

Sepp Straka packt am Finaltag in Winter Gardens sein A-Game aus, was ihm am Ende ohne jegliche Probleme einen Platz in den Tourkartenrängen einbringt. Der Doppelstaatsbürger startet am Crooked Cat Course (Par 72) auf den Backnine und findet schon auf der 12 und der 13 die ersten Birdies, die ihn früh in die richtige Richtung pushen.

Mit einem weiteren Birdiedoppelschlag kurz vor dem Turn verschafft er sich dann sogar einen kleinen Puffer und nachdem er auch das Par 5, der 1 noch zu einem Birdie überreden kann, nimmt die knallrote Runde langsam aber sicher Gestalt an. Nach dem bereits sechsten Birdie am letzten Par 5 der Runde wirkt es dann, als würde gegen Ende die Konzentration etwas nachlassen, was sich auch prompt in zwei aufeinanderfolgenden Bogeys manifestiert.

Nachdem er die Runde aber mit einem Birdie beschließt und die 67 (-5) ins Clubhaus bringt, hat er bei gesamt 6 unter Par endgültig Gewissheit, dass er nächstes Jahr auf der Web.com Tour abschlagen darf. Der ehemalige “Bulldog” hat dabei als 18. sogar noch klar Luft auf die magische Marke der besten 45. Nur diese erhalten eine gewinnbringende Kategorie mit ausreichenden Startmöglichkeiten in der nächsten Saison.

Grundregel beherzigt

Der Absolvent der Georgia University beherzigt in dieser Woche vor allem die Grundregel einer Tourschool und hält bis auf eine einzige Ausnahme die dicken Dinger von der Scorecard fern. Mit einer 70 (-1) am Panther Lake Course (Par 71) gestartet, tritt er sich bei schwierigeren Verhältnissen am Freitag am Crooked Cat Course gleich auf der 1 eine Doublette ein, kämpft sich aber noch zur 73 (+1) und bleibt damit in Schlagdistanz zu den Top 45.

Am Samstag kann er dann am Panther Lake dank eines Birdies am Schlussloch noch die 70 (-1) notieren, die ihn als 44. genau an der wichtigen Marke in den Finaltag gehen lässt. Mit der richtig starken Finalrunde spielt er sich dann zwischenzeitlich sogar bis an die Top 10 heran und sichert sich so souverän die Tourkarte für kommendes Jahr. Damit kann der Wahlamerikaner nächste Saison auch um den Aufstieg auf die US PGA Tour mitspielen, was mit Sicherheit eines der primären Karriereziele darstellt.

>> Leaderboard Qualifying Final Stagel