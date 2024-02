Kein Glück in Kapstadt

Niklas Regner verpasst bei den Cape Town Open nach spätem Par 5 Bogey den Cut und tritt die Weiterreise von der Challenge Tour zu seinem Abstecher auf die Asian Tour ohne Preisgeld aus dem Royal Cape GC an.

Niklas Regner präsentierte sich zum Saisonstart der Challenge Tour in Limpopo bereits sehr konkurrenzfähig, auch wenn er mit den ultratiefen Scores nicht ganz mitkam. Beim zweiten Event in Kapstadt hofft der Liezener auf weiteren Formanstieg und ein erstes Topergebnis in der noch jungen Saison.

Mit zwei schnellen Birdies am Par 5 der 11 und der 12 beginnt der Arbeitstag für den einzigen Österreicher am Donnerstag Nachmittag nach Maß, allerdings kann Niklas in Folge an den starken Beginn nicht anknüpfen und rutscht mit Bogeys am Par 3 der 15 und der 17 noch vor dem Turn wieder auf Level Par zurück.

Mit einem weiteren Fehler auf der 1 rutscht er dann sogar in den dreistelligen Leaderboardbereich ab, fängt sich in Folge aber wieder und holt sich am Par 5 der 7 zumindest noch den scoretechnischen Ausgleich ab. Schlussendlich startet er so mit einer 72 (Par), womit er sich jedoch bereits einen kleinen Rückstand auf die erwartete Cutmarke aufbrummt.

Spätes Par 5 Bogey als Spielverderber

Der zweite Spieltag beginnt mit einem Birdie auf der 1 absolut nach Maß, allerdings wird es in Folge doch deutlich farbenfroher und abwechslungsreicher auf der Scorecard, denn von der 4 bis zur 7 wechselt er Bogeys und Birdies ab, bleibt so vor den Backnine jedoch weiterhin in Schlagdistanz zur gezogenen Linie.

Mit einem Eagle am Par 5 der 11 katapultiert sich Niklas dann in Richtung Weekend, kann jedoch nicht mehr weiter zulegen und tritt sich im Finish ausgerechnet am zweiten Par 5 der Backnine ein Bogey ein. Schlussendlich geht sich so zwar die 70 (-2) aus, der Cut ist damit jedoch knapp nicht mehr zu stemmen, weshalb der Weiterreise zum Gastspiel auf der Asian Tour ohne Preisgeld aus Kapstadt antritt.

Gleich zehn Spieler biegen bei gesamt 9 unter Par als geteilte Führende in den Moving Day ab.

Leaderboard Cape Town Open