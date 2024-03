Steinlechner reißt Rückstand auf

Maximilian Steinlechner kommt zum Auftakt der Delhi Challenge nicht so wirklich ins Rollen und reißt beim Challenge Tour Event mit einer 73 (+1) im Classic G & CC bereits einen unangenehmen Rückstand auf die erwartete Cutmarke auf.

Max Steinlechner zückt auch für die beiden Challenger in Indien Wildcards und hofft nach dem vorzeitigen Ausscheiden zuletzt in Südafrika auf mehr Spielglück in Asien um in der neuen Challenge Tour Rangliste früh ordentlich anzuschreiben. Die Delhi Challenge wird im Classic G&CC mit 350.000 Dollar Preisgeld unweit der Hauptstadt ausgetragen. Aufgrund des gemeinsam mit der Indischen Pro Golf Tour ausgetragenen Events gibt es weniger Startplätze, womit Niklas Regner nur auf der Warteliste zu finden ist.

Zum Auftakt ist der einzige Österreicher im Feld erst mit später Startzeit unterwegs und hat zunächst etwas mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen, wie ein recht frühes Bogey auf der 12 beweist. Nach und nach findet der Tiroler aber den gesuchten Rhythmus und rückt sein Score am ersten Par 5 der Runde wieder zurecht. Gut , dass sich auch am nächsten Par 5 ein Birdie ausgeht, denn nach einem zweiten Bogey auf der 16 kommt er so zumindest bei Level Par auf den Frontnine an.

Diese beginnen dann jedoch alles andere als prickelnd, denn ein Bogeydoppelpack auf der 1 und der 2 lässt den Jung-Pro deutlich im Klassement abrutschen. Antwort weiß er darauf lange Zeit keine, kann aber zumindest sein Spiel mit einer Parserie wieder stabilisieren. Erst am Par 5 der 9 geht sich zum Abschluss dann noch ein roter Eintrag aus, mehr als die 73 (+1) ist so zum Auftakt aber nicht drin, was ihn als 117. mit bereits drei Schlägen Rückstand auf die erwartete Cutmarke in den Freitag starten lässt.

Steven Brown (ENG) und Martin Couvra (FRA) teilen sich nach 65er (-7) Runden die Führungsrolle.

Leaderboard Delhi Challenge